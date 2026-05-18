Το αδιαχώρητο για τη γιόγκα στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026 στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Γάλλου, όπου διεξήχθη εκδήλωση αφιερωμένη στη γιόγκα με τη συμμετοχή 83 φοιτητών και φοιτητριών.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν, να μυηθούν σε αυτή τη διαδικασία χαλάρωσης και διαλογισμού και να απολαύσουν μια νοητική και ψυχική πρακτική που συμβάλλει στην ενδυνάμωση του σώματος, στην καλλιέργεια της ευλυγισίας, στη βελτίωση της αναπνοής και στην εμπέδωση της αυτοσυγκέντρωσης και της εσωτερικής γαλήνης.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την αρωγή του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης, σε συνεργασία με την Allwyn Greece.

Επρόκειτο για το πρώτο χρονικά σκέλος της τετραλογίας που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο της αθλητικής δράσης του Ρεθύμνου, καθώς την Κυριακή διεξήχθη ο 16ος Γύρος της Πόλης που σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία, ενώ έπονται άλλες δυο διοργανώσεις.

Την Τρίτη, 19 Μαΐου στο «Σπίτι της Ενόργανης Γυμναστικής» που βρίσκεται εντός του Πανεπιστημίου, θα λάβουν χώρα οι Σχολικοί Αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής για μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων.

Την Τετάρτη, 20 Μαΐου ακολουθούν τα Διαπανεπιστημιακά Πρωταθλήματα Μπάσκετ και Βόλεϊ που θα διεξαχθούν στο κλειστό γήπεδο του Γάλλου και στο κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» αντιστοίχως.

