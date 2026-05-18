Ημερίδα της ΕΛ.ΑΣ. με την Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ με θέμα «Ενσυναίσθηση απέναντι στα Ζώα»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 16 Μαΐου, η Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα, που συνδιοργάνωσε το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης της ΕΛΑΣ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις με θέματα:

1. «Η Ενσυναίσθηση απέναντι στα Ζώα» και

2. «Ανάλυση κομβικών σημείων του νόμου 4830/21»,

αφήνοντας σε όλους όσους συμμετείχαν ένα ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα.

Η ημερίδα, διάρκειας 3 ωρών, απευθυνόταν αποκλειστικά σε αστυνομικούς και συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, με περισσότερους από 75 αστυνομικούς από την ΓΑΔΑ και τις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις Δ. Ελλάδας και Ηπείρου να την παρακολουθούν ενεργά, συμμετέχοντας με εύστοχες ερωτήσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερα σημαντικός και ουσιαστικός υπήρξε ο χαιρετισμός-μήνυμα της Εισαγγελέως Εφετών, κας Ειρήνης Χρυσογιάννη, Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, η οποία ανέδειξε τη σημασία της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι σε κάθε μορφή κακοποίησης:

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης η κα Γεωργία Πατρωνούδη, Αστυνομικός Διευθυντής και Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των αστυνομικών οργάνων στα ζητήματα προστασίας των ζώων.

Σημαντική ήταν και η συμβολή της κας Αφροδίτης Στάθη, Συμβούλου Επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του ΥΠΕΣ, η οποία τοποθετήθηκε πάνω σε κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής της νομοθεσίας και διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης.

Το σεμινάριο και βασικό θέμα της Ημερίδας, που παρουσίασε η συγγραφέας και διανοήτρια κα Παναγιώτα Μπλέτα (Master Coach, MBA, BSc), με θέμα την ενσυναίσθηση απέναντι στα ζώα, συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον όλων, η δε ανάλυση κομβικών σημείων του Ν. 4830/2021 από την Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΝΕΜΕΣΙΣ κα. Νατάσα Μπομπολάκη, Νομικό, ανέδειξε τη σημασία της σωστής ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου στην πράξη.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκαν θεματικές που αφορούσαν,

• την κατανόηση της ευαισθησίας απέναντι στα ζώα,

• την ανθρώπινη επίδραση στις ζωές τους,

• τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν,

• την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μέσω εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης,

• καθώς και πρακτικά βήματα για την ενίσχυση της ευημερίας των ζώων.

Να σημειωθεί ότι ήταν η τρίτη κατά σειρά Ημερίδα προς Αστυνομικούς με αυτή τη θεματολογία και έπονται και άλλες.

Η συνεχής επιμόρφωση των αστυνομικών αρχών σε ζητήματα προστασίας ζώων αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραβατικότητας.

Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης προς κάθε αδύναμο πλάσμα αποτελεί βασικό πυλώνα μιας σύγχρονης και πολιτισμένης κοινωνίας.

Οι ομιλητές της ημερίδας, μέσα από τις τοποθετήσεις και τις εισηγήσεις τους, ανέδειξαν με ευαισθησία, αλλά και θεσμική σοβαρότητα, την ανάγκη προστασίας των ζώων, φωτίζοντας παράλληλα τις σοβαρές μορφές κακοποίησης ,που δυστυχώς εξακολουθούν να καταγράφονται καθημερινά.

Η συνεργασία θεσμών, αστυνομικών αρχών και φιλοζωικών φορέων αποτελεί πλέον αναγκαία συνθήκη για την ουσιαστική προστασία των ζώων και την καλλιέργεια μιας κοινωνίας με περισσότερη ευθύνη, παιδεία και ανθρωπιά

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ,

για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Αντι-Κυνήγι