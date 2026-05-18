ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Προθεσμία για εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2026

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2026, λήγει την Παρασκευή 12/06/2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ψηφιακά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: «Οδηγός του Πολίτη, Αναζήτηση: 524».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: «Ενημέρωση, Ανακοινώσεις».

