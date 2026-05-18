Προθεσμία για εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2026

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2026, λήγει την Παρασκευή 12/06/2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ψηφιακά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: «Οδηγός του Πολίτη, Αναζήτηση: 524».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: «Ενημέρωση, Ανακοινώσεις».