Άνοιξε ξανά τις πύλες του το Λαογραφικό Μουσείο Γέργερης

Το παρελθόν της Γέργερης «ζωντανεύει» ξανά, μέσα από την πολύτιμη συλλογή, με σπάνια αντικείμενα της καθημερινής ζωής, εργαλεία, υφαντά και παραδοσιακά σκεύη, του Λαογραφικού Μουσείου Γέργερης, που άνοιξε τις πύλες του στο κοινό, την Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 (Διεθνής Ημέρα Μουσείων).

Η επίσκεψη στο – ανακαινισμένο – Λαογραφικό Μουσείο Γέργερης (στην περιοχή των παλαιών κατασκηνώσεων) αποτελεί ένα ταξίδι στον χρόνο, την παράδοση, την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα του τόπου. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αυθεντικά εκθέματα μεγάλης λαογραφικής αξίας, καθώς και επαγγέλματα που έχουν χαθεί, να «ανακαλύψουν» τον τρόπο ζωής και τις καθημερινές συνήθειες των προγόνων μας, να έρθουν πιο κοντά στην ιστορική κληρονομιά της Γέργερης.

Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια περιοχή, λειτουργούν, επίσης, το ανακαινισμένο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γέργερης, η μόνιμη Έκθεση Λαϊκών Καλλιτεχνών «Γιώργος Καψάλης», καθώς και το Θέατρο Βράχων Γέργερης.

Στην λιτή τελετή των εγκαινίων του Λαογραφικού Μουσείου Γέργερης, πραγματοποιήθηκε αγιασμός από τους εφημέριους της Γέργερης, π. Σταύρο Ξημεράκη και π. Μιχαήλ Τσακαλάκη, ενώ την κορδέλα έκοψαν η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Γέργερης, Αγγελική Παπαγιαννάκη και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέργερης, Εμμανουήλ Τσιμπλοστεφανάκης.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τους Γεργιανούς που μοιράστηκαν ένα κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου, αντικείμενα πολλών ετών – έως και αιώνων – που πήραν την θέση τους σε αυτόν τον όμορφο και καλαίσθητο χώρο. Συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο, το Τοπικό Συμβούλιο της Γέργερης και σε όλη την τοπική κοινωνία, η οποία έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια του Δήμου Γόρτυνας να αναδείξει αυτήν την μοναδική περιοχή των παλαιών κατασκηνώσεων. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται με την ολοκλήρωση των εργασιών στις δύο αίθουσες που βρίσκονται απέναντι από το Λαογραφικό Μουσείο και θέλω να πιστεύω ότι, με την βοήθεια της τοπικής κοινωνίας, τους χώρους αυτούς θα μπορέσουμε να τους συντηρήσουμε και να τους χαρούμε, τόσο εμείς, όσο και οι επισκέπτες της περιοχής».

Στα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου Γέργερης παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο περιφερειακός σύμβουλος, Μανώλης Καμπουράκης, ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Ρούβα, Στέλιος Σηφάκης, η δημοτική σύμβουλος Κατερίνα Τσιμμπλοστεφανάκη, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γόρτυνας, Κέλυ Γαρεφαλάκη, ο πρώην Δήμαρχος Ρούβα, Φανούριος Οικονομάκης, οι κ. Κωνσταντίνος Καλογιαννάκης και Στέλιος Μανωλιούδης που πρωτοστάτησαν, εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας, στην δημιουργία και τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του μουσείου, τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι της Γέργερης και της ευρύτερης περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψεις και ξεναγήσεις στο Λαογραφικό Μουσείο Γέργερης και τα υπόλοιπα μουσεία – χώρους πολιτισμού της περιοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 6944928669 (κα Δασκαλάκη Γεωργία).