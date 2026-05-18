ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Νέο Δικαστικό Μέγαρο και συντήρηση υφιστάμενων δομών στην ατζέντα

Την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης λύσης για το Δικαστικό Μέγαρο έθεσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, στο πλαί-σιο συνάντησης που έγινε στο γραφείο αλλά και σε σύσκεψη εργασίας που ακολούθησε με εκπροσώπους της Δικαιοσύνης και φορέων στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης καλωσόρισε τον Υπουργό, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την παρουσία του στην Κρήτη και τη διάθεσή του να εξετάσει από κοντά τα ζητήματα των δικαστικών κτιρίων, τα οποία, όπως υπογραμμίστηκε, δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε ότι η σημερινή εικόνα των δικαστηρίων δεν περιποιεί τιμή για κανέναν, καθώς δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων στον χώρο της δικαιοσύνης, αλλά ούτε και των πολιτών.
«Η πίεση που ασκούμε όλοι είναι ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι απαιτούνται έξυπνες και ευέλικτες κινήσεις για την άμεση αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκε το πλαίσιο των επόμενων βημάτων. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης διαχώρισε τον σχεδιασμό σε δύο βασικούς άξονες: Την προώθηση του μεσοπρόθεσμου ζητήματος, που αφορά την ανέγερση νέου Δικαστικού Με-γάρου. Την άμεση παρέμβαση για τα επείγοντα προβλήματα των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση έως την οριστική υλοποίηση του νέου έργου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε επίσης το διαδικαστικό πλαίσιο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Ειδικότερα επισημάνθηκαν οι διαδικασίες για την εξεύρεση ευέλικτων σχημάτων έγκρισης μελετών της Περιφέρειας για την συντήρηση κτιρίων, προκειμένου να αποφευχθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές εμπλοκές και οι καθυστερήσεις.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού, συζητήθηκε και η ιδιαίτερη σημασία της λειτουργίας της δομής «Το Σπίτι του Παιδιού», μιας μοναδικής δομής της Εταιρείας Προ-στασίας Ανηλίκων που προσφέρει εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό έργο στην τοπική κοινω-νία, η οποία θα εγκαινιαστεί απόψε.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πώς δρούσε το κύκλωμα εκβιασμών, παράνομων επιδοτήσεων...

0
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική και δικαστική...

Το αδιαχώρητο για τη γιόγκα στο...

0
Το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026 στο...

Πώς δρούσε το κύκλωμα εκβιασμών, παράνομων επιδοτήσεων...

0
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική και δικαστική...

Το αδιαχώρητο για τη γιόγκα στο...

0
Το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026 στο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει τα βιωματικά εργαστήρια ACTSAFE στην Κρήτη: «Τέχνη, συνηγορία και ενδυνάμωση ενάντια στην έμφυλη βία»
Επόμενο άρθρο
Προθεσμία για εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2026
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ημερίδα της ΕΛ.ΑΣ. με την Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ με θέμα «Ενσυναίσθηση απέναντι στα Ζώα»

ΠΚ team ΠΚ team -
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 16 Μαΐου, η...

Πώς δρούσε το κύκλωμα εκβιασμών, παράνομων επιδοτήσεων και ζωοκλοπών στα Βορίζια

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική και δικαστική...

Το αδιαχώρητο για τη γιόγκα στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

ΠΚ team ΠΚ team -
Το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026 στο...

Επιτυχημένοι οι Διασυλλογικοί Αγώνες Στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στο...