Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει τα βιωματικά εργαστήρια ACTSAFE στην Κρήτη: «Τέχνη, συνηγορία και ενδυνάμωση ενάντια στην έμφυλη βία»

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας συνεχίζουν να στηρίζουν δράσεις που αξιοποιούν τη δύναμη της τέχνης, της δημιουργικής έκφρασης και της συλλογικής εμπειρίας ως μέσα ενδυνάμωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης γύρω από την έμφυλη βία.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται τα βιωματικά εργαστήρια ACTSAFE, τα οποία δημιουργούν έναν ασφαλή χώρο έκφρασης, σύνδεσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας για γυναίκες και κορίτσια, μέσα από σύγχρονες βιωματικές και παραστατικές πρακτικές. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στις 6, 7 και 8 Ιουνίου 2026, από τις 16:30 έως τις 20:30, στην Αίθουσα του Εξωραϊστικού– Αναπτυξιακού & Πολιτιστικού Συλλόγου Προαστίου Αγίου Ιωάννη (Ηράκλειο, Γαζίου και Ταντάλου), με την υποστήριξη του Συλλόγου.

Το ACTSAFE γεννήθηκε μέσα από τα φιλμ WOMANIFESTO και βασίζεται σε βιωματικές και παραστατικές καλλιτεχνικές πρακτικές, όπως η γραφή, η κίνηση, η οπτική αφήγηση και η παραστατική συνηγορία, δημιουργούν ασφαλείς χώρους δημιουργικής έκφρασης, ενδυνάμωσης και σύνδεσης για γυναίκες και κορίτσια που έχουν βιώσει ή ευαισθητοποιούνται γύρω από την έμφυλη βία.

Μέσα από τη διαδικασία των εργαστηρίων, οι συμμετέχουσες θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν το σώμα τους, να επεξεργαστούν προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες και να δώσουν φωνή σε ιστορίες που συχνά παραμένουν στη σιωπή. Παράλληλα, θα γνωρίσουν καλλιτεχνικά εργαλεία και πρακτικές που ενισχύουν τη συλλογικότητα, τη φροντίδα, τη συνηγορία και την κοινωνική ευαισθητοποίηση απέναντι στην έμφυλη βία.

Στα εργαστήρια μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν έως 25 γυναίκες, κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ακόλουθης φόρμας: Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ACTSAFE

Το ACTSAFE υλοποιείται από τη RUNONART ΜΚΟ και αναπτύσσει δράσεις που αναδεικνύουν τη δύναμη της τέχνης ως μέσο κοινωνικής αλλαγής, συνηγορίας και ενδυνάμωσης.