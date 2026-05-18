Ανακοίνωση εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων Επιβατών- Εμπορευμάτων B Περιόδου 2026.

Από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι, οι εξετάσεις B ΄περιόδου 2026 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) Εθνικών & Διεθνών Μεταφορέων Επιβατών ή Εμπορευμάτων, θα διενεργηθούν στις 24 Ιουνίου 2026 σε αίθουσα της Υπηρεσίας που βρίσκεται στην οδό Αρχ. Μακαρίου 17 και Σοφοκλή Βενιζέλου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου μέχρι 17/06/2026 Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2813-410530, 410531, 410504

(κα Ζαβαλίδου, κα Κυριακάκη, κα Καρτσάκη).