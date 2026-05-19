ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ Η ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ

Αθήνα 18 Μαΐου 2026 – Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το έτος 2026. Συγκεκριμένα, η λειτουργία του Δρυμού ως επισκέψιμου χώρου θα εκκινήσει την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 στο σύνολό του και από τις δύο εισόδους.

O ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες ετήσιας συντήρησης του μονοπατιού, των υποδομών, των επικοινωνιών και όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα του Δρυμού και την ασφάλεια των επισκεπτών. Φέτος, για δεύτερη χρονιά, έχει εξασφαλιστεί η χρήση εφαρμογής nowcasting, για προειδοποίηση ενδεχόμενου εμφάνισης έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων εντός δύο (2) ωρών σε συγκεκριμένα κρίσιμα σημεία του φαραγγιού. Επίσης από την πρώτη ημέρα λειτουργίας θα υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού (ΦΕΚ (Β’ 5266), οι επισκέπτες οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Δρυμού, καθώς και να συμμορφώνονται με τον κανονισμό κατά την είσοδο, έξοδο και παραμονή τους σε αυτόν. Οι επισκέπτες αναλαμβάνουν παντός είδους ατομική ευθύνη για την ασφάλειά τους κατά την είσοδο και παραμονή τους εντός των ορίων του Εθνικού Δρυμού, αποδεχόμενοι τους κινδύνους, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών και οφείλουν να λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα κρίνουν απαραίτητα για την ασφάλειά τους. Δωρεάν κράνη παρέχονται και στις δυο εισόδους του Εθνικού Δρυμου. Η χρήση προστατευτικού κράνους είναι προαιρετική αλλά ισχυρά συνιστώμενη. Επιπλέον, οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα με τυχόν έκτακτες ρυθμίσεις ή απαγορεύσεις εισόδου και παραμονής εντός του Εθνικού Δρυμού, καθώς και, σε κάθε περίπτωση, με τις οδηγίες και υποδείξεις του προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών ή των αναδόχων αυτών.

Σύμφωνα με όσα έχει εγκρίνει η Αντιπεριφέρεια Κρήτης και βάση των όσων προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την προστασία των επισκεπτών από φυσικούς κινδύνους στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς και στα προβλεπόμενα στα Άρθρο 3 και 5 της ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/92126/2333/2024 Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριά) Κρήτης» (Β’ 5266), η λειτουργία του φαραγγιού δύναται να αναστέλλεται από συγκεκριμένες συνθήκες.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αποστολή τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Περισσότερες πληροφορίες: http://: www.necca.gr