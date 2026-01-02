ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων για ζωοκτονία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για ζωοκτονία στο Ηράκλειο

Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 31.12.2025 από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου τρεις ημεδαποί κατηγορούμενοι για ζωοκτονία στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από το απόγευμα της 29.12.2025 έως το πρωί της 30.12.2025, άγνωστοι αφού παραβίασαν την περίφραξη ποιμνιοστασίου ιδιοκτησίας ημεδαπού σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου, εισήλθαν εντός αυτού και θανάτωσαν -40- αρνιά.

Από την έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ,ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί ηλικίας 25,36 και 62 ετών.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο : Το Πρόγραμμα Αγιασμού των Υδάτων...

0
Με λαμπρότητα και κατάνυξη θα τιμηθεί και φέτος η...

Χανιά: Έπεσε η κεραία της ΕΡΤ στην...

0
Η πτώση της κεραίας Μεσαίων και Βραχέων Κυμάτων Εκπομπής...

Ηράκλειο : Το Πρόγραμμα Αγιασμού των Υδάτων...

0
Με λαμπρότητα και κατάνυξη θα τιμηθεί και φέτος η...

Χανιά: Έπεσε η κεραία της ΕΡΤ στην...

0
Η πτώση της κεραίας Μεσαίων και Βραχέων Κυμάτων Εκπομπής...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αγιασμός των Υδάτων σε Εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.
Επόμενο άρθρο
Νίκος Αντωνακάκης : Με ευχάριστα νέα ξεκινά από το Υπουργείο Υποδομών, η νέα χρονιά στη Μεσσαρά, για την κήρυξη απαλλοτριώσεων του φράγματος Πλατύ.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο : Το Πρόγραμμα Αγιασμού των Υδάτων στο Δήμο Χερσονήσου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με λαμπρότητα και κατάνυξη θα τιμηθεί και φέτος η...

Χανιά: Έπεσε η κεραία της ΕΡΤ στην περιοχή της Σούδας – Καταγγελίες για δολιοφθορά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η πτώση της κεραίας Μεσαίων και Βραχέων Κυμάτων Εκπομπής...

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε για τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Αισθάνομαι τυχερή»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για τον επικείμενο γάμο της το 2027 με τον...

Εκκαθάριση στα ΑΕΙ: Διαγράφηκαν 308.605 μη ενεργοί φοιτητές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την 31η Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST