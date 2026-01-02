Νίκος Αντωνακάκης : Με ευχάριστα νέα ξεκινά από το Υπουργείο Υποδομών, η νέα χρονιά στη Μεσσαρά, για την κήρυξη απαλλοτριώσεων του φράγματος Πλατύ.

Δεν θα επιτρέψουμε, στην αρμόδια Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, να δημιουργήσει για άλλη μία φορά πρόβλημα στο έργο.

Παρά το εορταστικό κλίμα και τις προγραμματισμένες υπηρεσιακές άδειες των υπαλλήλων του, το Υπουργείο Υποδομών δεν έχασε ούτε δευτερόλεπτο, προκειμένου να εξασφαλιστούν το συντομότερο δυνατό, λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών χρονικών περιορισμών, οι απαραίτητες πιστώσεις για την κήρυξη απαλλοτριώσεων και να προχωρήσουν στη συνέχεια οι διαδικασίες ανάθεσης του Φράγματος Πλατύ.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 215570/ 24-12-2025 Ανακοίνωσης Πρόθεσης Χρηματοδότησης των απαλλοτριώσεων για το έργο “ΦΡΑΓΜΑ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»,

το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την υπ΄αριθ. 217599/31-12-2025 Ένταξη της Πράξης «ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ – «ΦΡΑΓΜΑ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ”» στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».

Κατόπιν της πολύ θετικής αυτής εξέλιξης, η οποία αποδεικνύει τη στοχοπροσήλωση και το έμπρακτο ενδιαφέρον του Υπουργείου Υποδομών για την κατασκευή του εμβληματικού αυτού έργου για τη Μεσαρά, αναμένεται στη συνέχεια να γίνει έγκριση της Συλλογικής Απόφασης Έργου από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Περιμένουμε πλέον, η αρμόδια Διευθύντρια Δημοσίων Επενδύσεων να δείξει αντανακλαστικά ανάλογα με των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών. Δεν θα επιτρέψουμε, βεβαίως, να ξαναπροκληθεί διοικητική αγκύλωση, ανάλογη με αυτήν της 13-12-2024,

τότε που η συγκεκριμένη διευθύντρια (μία μέρα μετά την επίσημη εξαγγελία της δημοπράτησης του Φράγματος Πλατύ από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο Ρέθυμνο) εισηγήθηκε να μπει ο αστερίσκος που πάγωσε τη δημοπράτηση του έργου, υπονομεύοντας το έργο της Κυβέρνησης και προσφέροντας παράλληλα πολιτικό «αέρα» στους κομματικούς προστάτες της, οι οποίοι την είχαν τοποθετήσει στο πόστο, που τη βρήκε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Προειδοποιούμε πάντως ότι, θα είμαστε, παρόντες να παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό, όλα τα βήματα της περαιτέρω διαδικασίας, για να μην ακυρωθεί και πάλι, όλη η υπεράνθρωπη προσπάθεια που έκανε το Υπουργείο Υποδομών, στο οποίο αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.

Για να δούμε να υλοποιείται, ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή της Μεσαράς και το γειτονικό μας Ρέθυμνο το οποίο θα αξιοποιήσει τις σημαντικές ποσότητες ομβρίων υδάτων που χάνονται σήμερα στη θάλασσα και θα ενισχύσει τις υδραυλικές υποδομές των ευάλωτων περιοχών, οι οποίες πλήττονται, λόγω των εντεινόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.