Άγιος Νικόλαος:10 χρόνια επιτυχημένη διαδρομή του ICF SUP WORLD RANKING EVENT

AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2025 – ICF WORLD RANKING EVENT: Μάχη για Βαθμούς & Έπαθλα σε μια Επετειακή Διοργάνωση!

3-4 Μαΐου 2025 | Άγιος Νικόλαος, Κρήτη

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κάνοε (ICF), η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας, Κυματολίσθησης με Σανίδα σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Νικολάου, τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), το Ναυταθλητικό Όμιλο Αγίου Νικολάου (ΝΑΣΑΝ) με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης διοργανώνουν, 3-4 Μαΐου 2025 στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης το ICF SUP WORLD RANKING EVENT, παράλληλα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Long Distance SUP και το Πανελλήνιο Κύπελλο Technical SUP.

Το AGIOS NIKOLAOS on SUP γιορτάζει φέτος τα 10 χρόνια επιτυχημένης διαδρομής του (2015-2025) με μια επετειακή διοργάνωση που υπόσχεται να είναι η πιο εντυπωσιακή μέχρι σήμερα προσελκύοντας κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Κρήτης στον παγκόσμιο χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Από το 2015, το Agios Nikolaos on SUP έχει εξελιχθεί από τοπικό αγώνα σε διεθνές event υψηλού επιπέδου. Η περσινή διοργάνωση του 2024 προσέλκυσε 230 αθλητές από 15 χώρες, επιβεβαιώνοντας την καθιέρωση του Αγίου Νικολάου ως κορυφαίου προορισμού SUP παγκοσμίως.

ICF WORLD RANKING EVENT – ΜΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΡΟΣ

Το AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2025 αποτελεί επίσημο ICF SUP WORLD RANKING EVENT. Το φετινό event έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς οι βαθμοί που θα κερδηθούν θα προσμετρήσουν στην παγκόσμια κατάταξη των αθλητών ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2025 στο Άμπου Ντάμπι (29 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου). Για πρώτη φορά φέτος, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα υπάρξει ειδική απονομή για τον Συνολικό Νικητή της Παγκόσμιας Σειράς Κατάταξης ICF.

Με έπαθλα ύψους €9.000, που κατανέμονται στις κορυφαίες πεντάδες των Long Distance & Technical Races, η διοργάνωση προσελκύει κορυφαίους αθλητές SUP, ενώ σε συνδυασμό με το SITIA ICF SUP WORLD CUP (1-2 Μαΐου), οι συνολικές απονομές ανέρχονται στα €18.000!

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – 10 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η διοργάνωση του AGIOS NIKOLAOS ON SUP προσφέρει ιδανικές αγωνιστικές συνθήκες, καθώς οι διαδρομές των αγώνων είναι σχεδιασμένες για μέγιστη αγωνιστική απόδοση και θέαμα:

*Technical Race – 3 Μαΐου 2025

*Long Distance Race – 4 Μαΐου 2025 | Εντυπωσιακή διαδρομή με θέα τη Σπιναλόγκα, έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς της Κρήτης.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2025 – ICF WORLD RANKING EVENT: https://agiosonsup.gr/el/2025/02/18/your-ultimate-guide-to-agios-nikolaos-on-sup-2025-icf-world-ranking-event/

FAQs, Useful Information, Accommodation Offers, etc: https://linktr.ee/agiosonsup

Website: http://agiosonsup.gr

Facebook Page: https://www.facebook.com/AgiosOnSup/

Facebook event: https://fb.me/e/7O8wSZgDD

Instagram: https://www.instagram.com/agiosonsup/

