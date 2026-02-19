Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Αγωνία στη Γαύδο: Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους 5 μηνών με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συναγερμός σήμανε στη Γαύδο για πεντάμηνο βρέφος με σοβαρό πρόβλημα υγείας, που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Κρήτη
Επείγουσα αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωι της Πέμπτης από τη Γαύδο για την Κρήτη για ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών.

Το μωράκι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και από το βράδυ της Τετάρτης η οικογένεια του, η γιατρός της Γαύδου και οι αρχές του νησιού ήταν σε συνεχή επικοινωνία για τη μεταφορά του στην Κρήτη.

Με το πρώτο φως της ημέρας ελικόπτερο του ΕΚΑΒ όπως φαίνεται στη φωτογραφία του ΕΡΤnews προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο του νησιού και πήρε το μωράκι το οποίο συνοδεύει η μητέρα του και η γιατρός της Γαύδου. Tο παιδάκι μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου οι γιατροί είναι ενήμεροι προκειμένου να του παράσχουν την καλύτερη ιατρική φροντίδα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων...

0
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ανακοινώνονται έκτακτες κυκλοφοριακές...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων...

0
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων...

0
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ανακοινώνονται έκτακτες κυκλοφοριακές...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων...

0
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στην FRUIT LOGISTICA 2026 στο Βερολίνο
Επόμενο άρθρο
Κοπή της Αγιοβασιλόπιτας της Θεατρικής Ομάδας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας σε περιοχές του Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ανακοινώνονται έκτακτες κυκλοφοριακές...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων Αποκριάς στο Λασίθι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές...

Ρέθυμνο:Το πρόγραμμα του Σεβασμώτατου Μητροπολίτου κ.Πρόδρομου κατά την Α΄Εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ...

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδήλωτα €8 εκατ. από προφυλακισμένο αγροτοσυνδικαλιστή ανακάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χορός εκατομμυρίων ευρώ για γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST