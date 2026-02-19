Κοπή της Αγιοβασιλόπιτας της Θεατρικής Ομάδας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

15 Φεβρουαρίου 2026

Το βράδυ της Κυριακής της Απόκρεω, 15ης Φεβρουαρίου 2026, στο Κέντρο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας «ΘΕΟΜΗΤΩΡ», ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα της Θεατρικής Ομάδας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και συνεχάρη για το επί σειρά ετών πολύτιμο έργο και την προσφορά της Ομάδας.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στα χαρίσματα του κ. Γεωργίου Καλογεράκη, καθώς και όλων των επίλεκτων μελών, παλαιότερων και νεώτερων, της Θεατρικής Ομάδας, τα οποία αξιοποιούν επ’ αγαθώ της Εκκλησίας. Επίσης, ο Επίσκοπός μας ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην παραγωγή, αυτή τη χρονιά, της ταινίας με τη ζωή του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του από τη Βενετία στη Μεγαλόνησο Κρήτη.