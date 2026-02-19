Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Κοπή της Αγιοβασιλόπιτας της Θεατρικής Ομάδας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

15 Φεβρουαρίου 2026

Το βράδυ της Κυριακής της Απόκρεω, 15ης Φεβρουαρίου 2026, στο Κέντρο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας «ΘΕΟΜΗΤΩΡ», ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα της Θεατρικής Ομάδας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και συνεχάρη για το επί σειρά ετών πολύτιμο έργο και την προσφορά της Ομάδας.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στα χαρίσματα του κ. Γεωργίου Καλογεράκη, καθώς και όλων των επίλεκτων μελών, παλαιότερων και νεώτερων, της Θεατρικής Ομάδας, τα οποία αξιοποιούν επ’ αγαθώ της Εκκλησίας. Επίσης, ο Επίσκοπός μας ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην παραγωγή, αυτή τη χρονιά, της ταινίας με τη ζωή του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του από τη Βενετία στη Μεγαλόνησο Κρήτη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων...

0
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ανακοινώνονται έκτακτες κυκλοφοριακές...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων...

0
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων...

0
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ανακοινώνονται έκτακτες κυκλοφοριακές...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων...

0
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αγωνία στη Γαύδο: Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους 5 μηνών με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο
Επόμενο άρθρο
Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Κέντρου Πρόληψης Ρεθύμνου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας σε περιοχές του Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ανακοινώνονται έκτακτες κυκλοφοριακές...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων Αποκριάς στο Λασίθι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές...

Ρέθυμνο:Το πρόγραμμα του Σεβασμώτατου Μητροπολίτου κ.Πρόδρομου κατά την Α΄Εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ...

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδήλωτα €8 εκατ. από προφυλακισμένο αγροτοσυνδικαλιστή ανακάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χορός εκατομμυρίων ευρώ για γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST