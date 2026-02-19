Σε ένα ζεστό κλίμα και παρουσία των στελεχών αλλά και των Φορέων που απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026 με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς, η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Κέντρου Πρόληψης Ρεθύμνου, στα γραφεία του φορέα, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, φορέων και πολιτών που στηρίζουν διαχρονικά το έργο του.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία συνάντησης και αποτίμησης του έργου της χρονιάς που πέρασε, αλλά και αφετηρία για την ενίσχυση της κοινής προσπάθειας για την πρόληψη, την ψυχική υγεία και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης και εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Σαρρής, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη δυναμική παρουσία της κοινωνίας του Ρεθύμνου. Όπως τόνισε, η συνάντηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια όμορφη παράδοση, αλλά μια ουσιαστική στιγμή αναστοχασμού και ανανέωσης της δέσμευσης για τη χρονιά που ανοίγεται μπροστά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο διαρκές έργο του Κέντρου, το οποίο, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ και με τη σταθερή στήριξη της τοπικής κοινωνίας, συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Μέσα από παρεμβάσεις σε σχολεία, ομάδες γονέων, εκπαιδευτικών και ευρύτερα στην κοινότητα, καλλιεργούνται αξίες, δεξιότητες ζωής και σχέσεις εμπιστοσύνης.

Ο κ. Σαρρής δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά το επιστημονικό προσωπικό, τους συνεργάτες, τους τοπικούς φορείς και όλους τους πολίτες που συμβάλλουν ενεργά στο έργο του Κέντρου, υπογραμμίζοντας πως τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη συλλογική προσπάθεια.

«Η πρόληψη είναι επένδυση στο μέλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σημασία της γνώσης, της έγκαιρης παρέμβασης και της συνεργασίας σε μια εποχή με αυξημένες κοινωνικές προκλήσεις. Η ενότητα και η συνέργεια, όπως ανέφερε, αποτελούν το ισχυρότερο εφόδιο για την προστασία των παιδιών και της νεολαίας.

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ, Πρόδρομος, ο πρωτοσύγκελος στη Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου ο αρχιμανδρίτης Παρθένιος, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή, ο εκπρόσωπος του βουλευτή Ρεθύμνου Μανώλη Χνάρη, Παντελής Γιαννουλάκης,

οι Αντιδήμαρχοι Ρεθύμνου Στέλιος Σπανουδάκης και Γιώργος Σκορδίλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μανώλης Παυλάκης και Χαρά Λιανδρή, εκ μέρους του δήμου ΜυΛοποτάμου η Ειρήνη Κουτάντου ειδική συνεργάτης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιάκωβος Γιακουμάκης, η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνά Τσικιντίκου,

ο αντιπρόεδρος Νομαρχιακού τμήματος Τεχνικού Επιμελητηρίου Γιάννης Καρκαλέτσης, ο Πρόεδρος της ομάδας ΕΝΑ Μιχάλης Καπετανάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρμένων Ιωσήφ Κολυβάκης και ο Διοικητής του Τάγματος Εθνοφυλακής Δημήτρης Αλεξανδρής.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας, με ευχές για μια νέα χρονιά γεμάτη υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα, αλλά και με τη δέσμευση όλων για συνέχιση και ενίσχυση του σημαντικού έργου της πρόληψης στον τόπο. 🖋