Επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης με αφορμή την εγκατάσταση του Ψηφιακού Ιστορικού Πλοηγού της Κρήτης

Τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιο Κρήτης επισκέφθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, με αφορμή την εγκατάσταση του Ψηφιακού Ιστορικού Πλοηγού της Νεότερης Ιστορίας της Κρήτης, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεώργιου Κοντάκη.

Κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκε η νέα δικτυακή πύλη και οι ψηφιακές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Ιστορικός Πλοηγός της Νεότερης Ιστορίας της Κρήτης (1821–1913)», το οποίο υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείο Εσωτερικών, με δικαιούχο την Περιφέρεια Κρήτης.

Το έργο υλοποιήθηκε από την ανάδοχο Ένωση Εταιρειών NOVA ICT – ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS, με επιστημονική επιμέλεια του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (ΕΚΙΜ/ΙΜΚ).

Στο πλαίσιο της δράσης αναπτύχθηκε πλούσιο ψηφιακό και διαδραστικό περιεχόμενο, που επιτρέπει την άμεση και εύκολη πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία, μαρτυρίες και τεκμήρια, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ζωντανή εικόνα του κρητικού παρελθόντος. Με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και τη στέρεη επιστημονική τεκμηρίωση, καταγράφηκε, οργανώθηκε και αναδείχθηκε ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος της Κρήτης, από την Επανάσταση του 1821 έως και την Ένωση με την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη διάσταση της εκπαίδευσης, καθώς το έργο απευθύνεται στη σχολική κοινότητα της Κρήτης, αλλά και σε φοιτητές, φοιτήτριες και το ευρύ κοινό. Παράλληλα, η πλήρης μετάφραση του περιεχομένου στην αγγλική γλώσσα δίνει τη δυνατότητα σε επισκέπτες και τουρίστες να γνωρίσουν τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία του νησιού.

Η πρόσβαση στον Ιστορικό Πλοηγό της Κρήτης, σε ελληνικά και αγγλικά, είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου: https://www.crete-modernhistory.gr/.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) με την ονομασία Crete Modern History AR για κινητές συσκευές Android και iOS, καθώς και εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας (VR) για χρήση με μάσκες VR και οθόνες αφής που θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα σημεία, ενισχύοντας τη διάχυση του περιεχομένου με σύγχρονο και ελκυστικό τρόπο.

Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, ανέφερε:

«Η εγκατάσταση του Ψηφιακού Ιστορικού Πλοηγού στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την κοινωνία. Η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει στη γνώση, την καινοτομία και την ιστορική μνήμη, προσφέροντας σε πολίτες και επισκέπτες σύγχρονα εργαλεία για να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την ιστορία του τόπου μας».