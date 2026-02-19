Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Πυρετώδεις προετοιμασίες για το μοναδικό Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου

“Παίξε, γέλασε, έλα και παρέλασε”: Πυρετώδεις προετοιμασίες για το μοναδικό Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου – Tην Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 3 το μεσημέρι

Με αμείωτο ρυθμό και μεράκι, συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το μεγάλο Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου. Με σύνθημα: «Παίξε, γέλασε, έλα και παρέλασε!», το Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου, υπόσχεται για μία ακόμη χρονιά, στιγμές κεφιού, αισιοδοξίας και ξεγνοιασιάς για όλους, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 3 το μεσημέρι!

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας είναι πανέτοιμος να φιλοξενήσει και φέτος εκατοντάδες καρναβαλιστές και πλήθος επισκεπτών σε μια γιορτή που έχει γίνει πλέον θεσμός για την περιοχή.

Στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου που αυτές τις ημέρες αποτελεί το «στρατηγείο» των ομάδων και των αρμάτων, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι εθελοντές και οι ομάδες που συμμετέχουν στο Καρναβάλι, δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και βάζουν τις τελευταίες πινελιές στις κατασκευές, φροντίζοντας κάθε λεπτομέρεια, ώστε όλα να είναι τέλεια, την ημέρα της καρναβαλικής παρέλασης.

Η προετοιμασία και η δημιουργικότητα βρίσκονται στο αποκορύφωμα τους, επιβεβαιώνοντας πως όταν υπάρχει διάθεση και συλλογική προσπάθεια, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι εντυπωσιακό.

Ομάδες, άρματα και εκατοντάδες καρναβαλιστές θα συμμετάσχουν σε μια μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση γεμάτη χρώμα, φαντασία και αισιοδοξία. Με παρουσιαστές τη Μιχαέλα Γιαπιτζάκη και τον Αλέκο Γερογιαννάκη, το Καρναβάλι του Αρκαλοχωρίου, αναμένεται να ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους, ενώ μετά την παρέλαση θα ακολουθήσει ξέφρενο πάρτι με τους Walkman The Band.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους να συμμετάσχουν ενεργά, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας μεγάλης αποκριάτικης γιορτής που κάθε φορά, αποδεικνύει πως η χαρά, η δημιουργικότητα και η ομαδικότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αποκριάτικης παράδοσης στον τόπο μας.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την ημέρα του Καρναβαλιού

Παράλληλα, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή του Καρναβαλιού Αρκαλοχωρίου και τις καρναβαλικές εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας στο Αρκαλοχώρι λόγω της διεξαγωγής του Καρναβαλιού Αρκαλοχωρίου την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 από τη 1 το μεσημέρι έως την λήξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 35 (δρόμος προς Αρχοντικό) έως την διασταύρωση των Οδών Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 259 και Σάββα Πέππα και στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως από τον αριθμό 1 έως τον αριθμό 51 (Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας), καθώς και σε όλους τους κάθετους που οδηγούν στις συγκεκριμένες οδούς.