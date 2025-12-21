ΕΛΛΑΔΑ

Ακρίβεια: Χριστούγεννα με απλησίαστες τιμές – Πόσο θα κοστίσει το εορταστικό τραπέζι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς, το κόστος για ένα τραπέζι 6 έως 8 ατόμων θα φτάσει στα 160 ευρώ.

Η ακρίβεια στις τιμές των προϊόντων προκαλεί προβληματισμό στους καταναλωτές που προσπαθούν να κάνουν ένα προϋπολογισμό για το εορταστικό τραπέζι των Χριστουγέννων, όμως βλέπουν τα αγαθά να ακριβαίνουν συνεχώς.

Όπως φαίνεται από την εκτίμηση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ), το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι μέχρι και 7% ακριβότερο φέτος.

Ειδικότερα, το κόστος για ένα τραπέζι έξι έως οκτώ ατόμων αναμένεται να φτάνει στα 160 ευρώ.

Τραπέζι χωρίς κρέας
Απλησίαστο είναι για πολλούς καταναλωτές το κρέας ενόψει και του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

Το μοσχάρι σημείωσε μια μικρή αύξηση το τελευταίο δίμηνο, κοντά στο 1 ευρώ. Δηλαδή από 14,89€ στοιχίζει 15,98 ευρώ ανά κιλό.

Την ίδια ώρα το κατσίκι κοστίζει 13,98 ευρώ ανά κιλό, ενώ οι γαλοπούλες εισαγωγής ξεκινάνε από 7,98€ και οι ντόπιες μέχρι τα 11,98 ευρώ το κιλό.

Ακριβαίνουν όλα
Πέρα όμως από το κρέας, ανοδικά κινούνται και οι τιμές στα υπόλοιπα είδη του γιορτινού τραπεζιού, εκτοξεύοντας το συνολικό κόστος.

«Το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού είναι δυσβάσταχτο» σημείωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Αποστόλης Ραυτόπουλος, συμπληρώνοντας ότι «τα φετινά Χριστούγεννα είναι τα ακριβότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Μελομακάρονα, κουραμπιέδες και ποτά προσθέτουν επιπλέον οικονομικό βάρος στο τραπέζι, με τις οικογένειες να μετρούν τα χρήματα που θα χαλάσουν στις γιορτές, καθώς οι υπόλοιπες υποχρεώσεις «τρέχουν».

Ειδικότερα, φέτος τα μελομακάρονα φέτος καταγράφουν αύξηση 1,2% ενώ 1,8% αύξηση έχουν οι κουραμπιέδες, ακριβότερο κατά 3,8% είναι το ένα λίτρο κρασί και 3,2% οι μπύρες του μισού λίτρου.

Όπως φαίνεται, με τις ανατιμήσεις να περιορίζουν τις επιλογές και αυξάνουν το τελικό κόστος, το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα ετοιμαστεί με αγάπη αλλά και φειδώ.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
