260 αγοραπωλησίες ακόμα και σε σχολεία – Η οργάνωση είχε αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας – Αναφορές ακόμα και για βασανιστήρια

Σοκάρει η δράση του κυκλώματος ναρκωτικών με βαποράκια ανηλίκους

Σε συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αττικής, ακόμη και εντός σχολικών συγκροτημάτων.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, που έγινε το πρωί της 18ης Δεκεμβρίου 2025, συνελήφθησαν δώδεκα μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, ηλικίας 15 έως 56 ετών. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται επτά ακόμη άτομα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Επιπλέον, συνελήφθησαν πέντε γονείς ανηλίκων δραστών, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η δομή και η δράση της οργάνωσης

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει, από τον Οκτώβριο του 2025, εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση. Στόχος τους ήταν η διακίνηση ναρκωτικών και η απόκτηση οικονομικού οφέλους.

Η οργάνωση λειτουργούσε ιεραρχικά, με επικεφαλής αρχηγό και υπαρχηγό, υπό τους οποίους υπάγονταν τρεις επιχειρησιακές ομάδες. Ο αρχηγός είχε τον πλήρη έλεγχο και καθόριζε τη στρατηγική, ενώ δύο ομάδες εκτελούσαν τις αγοραπωλησίες.

Ο υπαρχηγός χρησιμοποιούσε το σπίτι του ως «καβάτζα» για την αποθήκευση των ναρκωτικών και συντόνιζε τη διανομή τους στα κατώτερα μέλη. Οι συναλλαγές γίνονταν, σύμφωνα με το σχέδιο του αρχηγού, σε πάρκο στα Πατήσια.

Η έκταση της παράνομης δραστηριότητας

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 260 αγοραπωλησίες, κυρίως στις περιοχές Νέας Χαλκηδόνας, Άνω Πατησίων και Νέας Φιλαδέλφειας. Πολλές από αυτές πραγματοποιούνταν μέσα ή κοντά σε σχολεία.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η εκπομπή του MEGA, «Εξελίξεις Τώρα», ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος είχε το παρατσούκλι «Φρατέλος» και υπαρχηγός ένας 19χρονος το παρατσούκλι «κοντός».

Επιπλέον, προέκυψε ότι οι ενήλικοι εμπλεκόμενοι εκμεταλλεύονταν τους ανήλικους, αναθέτοντάς τους τη διακίνηση των ναρκωτικών μέσα στο σχολείο. Στην περίπτωση που κάποιος ανήλικος δεν έκανε ότι του ζητούσαν, τότε υποβάλλονταν σε βασανιστήρια. Μάλιστα, σε μία περίπτωση έσβησαν ακόμα και τσιγάρα πάνω στο σώμα ενός μέλους.

Τα κατασχεθέντα και η δικαστική εξέλιξη

Οι έρευνες στους «επιχειρησιακούς χώρους» της οργάνωσης οδήγησαν στην κατάσχεση 60,87 γραμμαρίων κοκαΐνης, 28,09 γραμμαρίων κάνναβης, 4.845 ευρώ, πολλών κινητών τηλεφώνων, ενός πιστολιού ρέπλικα, γεμιστήρα, τεσσάρων ηλεκτρονικών ζυγαριών ακριβείας και μίας σιδερογροθιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών της οργάνωσης.