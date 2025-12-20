Μήνυμα Τσιάρα προς αγρότες: Μπλόκα και πείσματα δεν ωφελούν – Ικανοποιήθηκε το 74% των αιτημάτων

«Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο»

Ανοιχτός στον διάλογο με τους αγρότες δηλώνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επισημαίνοντας πως «τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν». Ο υπουργός κάλεσε τους παραγωγούς να επιλέξουν τον δρόμο της συνεννόησης, υπογραμμίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως ανέφερε, «τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους δυσκολεύουν την ασφαλή μετακίνηση, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι αγρότες αντιμετωπίζουν σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που σχετίζονται με το αυξημένο κόστος παραγωγής, την κλιματική κρίση και τις διεθνείς αναταράξεις.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει σειρά πρωτοβουλιών και επιδίωξε τον διάλογο «από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων», παρουσιάζοντας συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ως βάση συζήτησης. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, την προμήθεια πετρελαίου χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτονται οι ζημιές στο 100%, καθώς και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «από τα 27 αιτήματα, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία υλοποίησης», ποσοστό που αντιστοιχεί στο 74% των συνολικών αιτημάτων των αγροτών. Ωστόσο, όπως σημείωσε, το πλαίσιο διαλόγου που είχε αρχικά γίνει δεκτό απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που «γεννά ερωτήματα».

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει διαθέσιμη να διαμορφώσει από κοινού με τους αγρότες τις λύσεις στα εκκρεμή ζητήματα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και κινούμενη εντός των αντοχών του κρατικού προϋπολογισμού. Όπως είπε, στόχος είναι η ουσιαστική ανακούφιση των αγροτικών εισοδημάτων και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο Πρωθυπουργός έχει προτείνει τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον αγροτικό τομέα, με διάρκεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές. «Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο», κατέληξε ο υπουργός.