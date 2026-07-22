Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στον απολογισμό της Πρυτανικής Αρχής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – ΕΛΜΕΠΑ

Αλέξης Καλοκαιρινός: Το ΕΛΜΕΠΑ πέτυχε! Πέτυχε σε καιρούς μεταβολών και θεσμικών μετασχηματισμών στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Στον Δημόσιο Απολογισμό της Πρυτανικής Αρχής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παραβρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού Τάσο Τσατσάκη και τον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη, το πρωί της Τετάρτης 22/7.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός στο χαιρετισμό του, μίλησε για την επιτυχημένη πορεία του ΕΛΜΕΠΑ υπό την ηγεσία του Πρύτανη Νίκου Κατσαράκη σε μια περίοδο σημαντικών θεσμικών μετασχηματισμών και ρευστότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις εξαιρετικές επιδόσεις που καταγράφονται σε διεθνές επίπεδο:

«Είναι μια μέρα συγκίνησης η σημερινή που οριοθετεί αυτή τη διαδρομή της Πρυτανικής Αρχής του ΕΛΜΕΠΑ υπό την ηγεσία του Νίκου Κατσαράκη μετά από οκτώ χρόνια και εννέα μήνες. Είναι μια στιγμή για να κοιτάξουμε πίσω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κοιτάξουμε και μπροστά με πιο καθαρή ματιά. Είναι σαφές ότι σε αυτά τα χρόνια, με την ηγεσία του Νίκου Κατσαράκη και της ομάδας του και βέβαια με τη συμμετοχή όλων σας

που είστε εδώ και άλλων που δεν είστε στην αίθουσα, το ΕΛΜΕΠΑ πέτυχε. Είναι μια επιτυχία σε καιρούς μεταβολών και θεσμικών μετασχηματισμών της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρευστότητας στο τοπίο τάσεων που αναπτύχθηκαν και αφορούν την ιδιωτική συμμετοχή στην Ανώτατη Εκπαίδευση,

παρακάμπτοντας το Άρθρο 16 του Συντάγματος. Σε ένα τοπίο που είχε και συγκρούσεις και μεγάλες προκλήσεις, το ΕΛΜΠΕΠΑ πέτυχε να διευρυνθεί, να αποκτήσει ακόμα πιο ισχυρές βάσεις, να αναβαθμιστεί. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύεται σε όλους τους δείκτες του.

Είτε αφορούν τους φοιτητές, είτε αφορούν προόδους σπουδών και βεβαίως το επιστημονικό του προσωπικό και τις εξαιρετικές επιδόσεις που έχει σε διεθνές επίπεδο. Μιλάμε για ένα Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα πολύ υψηλού επιπέδου με ευρωπαϊκή ακτινοβολία που πέτυχε σε αυτό το μετασχηματισμό ενσωματώσεων και δημιουργίας νέων προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων και προγραμμάτων πολυτεχνικού επιπέδου. Οι επιμέρους στόχοι έχουν επιτευχθεί ή βρίσκονται σε μια πορεία πραγματοποίησης και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί από όλους μας».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε την στενή σχέση του Δήμου Ηρακλείου με το ΕΛΜΕΠΑ, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο Πρύτανη Νεκτάριο Παπαδογιάννη, και μίλησε για την σημαντική παρακαταθήκη του Νίκου Κατσαράκη: «Είναι προφανές ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μια στενή σχέση με το ΕΛΜΕΠΑ. Όλα τα γνωστικά αντικείμενα αποτελούν αντικείμενα ενδιαφέροντος και συνέργειας που είτε υπάρχει είτε μπορεί να υπάρξει, είτε

δρομολογείται για να γίνει με το Δήμο Ηρακλείου. Συμβαίνει η παρούσα Δημοτική Αρχή να έχει μια ακόμα πιο στενή σχέση με το ΕΛΜΕΠΑ διότι έχει αιμοδοτηθεί από ανθρώπους του ΕΛΜΕΠΑ. Είναι εδώ παρόντες ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, ο

Ειδικός μου Σύμβουλος Σπύρος Δοκιανάκης, η Μαρία Ξυπάκη που συμμετέχει στην Διοίκηση του Αναπτυξιακού μας Οργανισμού αλλά και άλλοι. Κλείνω λοιπόν συγχαίροντας, ευχαριστώντας προσωπικά τον Νίκο, την Πρυτανική Αρχή αλλά και όλους σας, ευχόμενος καλή επιτυχία στον νέο Πρύτανη

Νεκτάριο Παπαδογιάννη και λέγοντας ότι μαζί με όλα τα υπόλοιπα ο Νίκος έδωσε και ένα ιδιαίτερο χρώμα στην ακτινοβολία του ΕΛΜΕΠΑ που είχε και ένα ευρύτερο πολιτιστικό χαρακτήρα. Που δεν είναι και το πιο αναμενόμενο για ένα Ίδρυμα που ξεκινά από μια βάση τεχνολογική. Αυτό

προφανώς σχετίζεται και με τη σύνθετη και πολυσχιδή προσωπικότητα του ίδιου του Νίκου, αυτό το άνοιγμα στην κοινωνία. Είναι ένα ζήτημα ουσίας αυτή η σύνδεση και η με κάθε ευκαιρία απεύθυνση του Πανεπιστημίου στην κοινωνία. Αυτό επιτεύχθηκε με δράσεις πολύ υψηλού επιπέδου και δημιουργείται μια συνολική παρακαταθήκη την οποία είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θα υπηρετήσετε και στο μέλλον. Και είμαι βέβαιος ότι ο

Νίκος, όποιες και να είναι οι επιλογές του, θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης σε μια προσπάθεια της οποίας μεγάλο μέρος των βάσεων έθεσε ο ίδιος και η ομάδα του, μαζί με όλους σας».

Κατά τον απολογισμό της Πρυτανικής Αρχής του ΕΛΜΕΠΑ, το συνολικό έργο, τους στρατηγικούς άξονες ανάπτυξης, τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά επιτεύγματα, καθώς και τον οικονομικό απολογισμό της θητείας για την περίοδο από 15-12-2022 έως 31-08-2026 παρουσίασαν ο Πρύτανης Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, οι Αντιπρυτάνεις Καθηγητές Αθανάσιος Μαλάμος, Φώτιος Μαυροματάκης, Νικόλαος Βιδάκης, Κωνσταντίνος Πετρίδης και η Εκτελεστική Διευθύντρια Δρ. Βανέσσα Σημαντηράκη.