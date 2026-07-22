ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ορκωμοσία νέας υπαλλήλου στο Δήμο Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με μία νέα υπάλληλο ενισχύεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, μετά την ορκωμοσία της μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, που πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, Μενέλαο Μποκέα.

Πρόκειται για την Γεωργία Καρανδινάκη, την οποία ο Δήμαρχος καλωσόρισε θερμά, ευχόμενος καλή και δημιουργική πορεία σε μία από τις πλέον νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου όπως είναι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Στην ορκωμοσία παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Τάσος Λιαδάκης, Μαρίνα Βογιατζή και Βαγγέλης Παρασύρης, ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών Αντώνης Σεληνιωτάκης και η Διευθύντρια ΚΕΠ Κλεάνθη Αθανασάκη.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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