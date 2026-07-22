Με τη σφραγίδα και την αύρα του Γιώργου Σιγάλα

το 3×3 Βasketball Cretan Series by choco BIG στο Ρέθυμνο

Ο Γιώργος Σιγάλας θα αποτελέσει το τιμώμενο πρόσωπο στο 4ο κατά σειρά στην εφετινή σεζόν, Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο, 25 και 26 Ιουλίου στο Ρέθυμνο, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Ρεθύμνης.

Έξι ημέρες πριν από τα 55α γενέθλια του ο «Ράμπο» θα κομίσει στο Ρέθυμνο με το οποίο διατηρεί πολύχρονες και ιδιαίτερες σχέσεις την αύρα και το ξεχωριστό αποτύπωμα που έχει αφήσει στο ελληνικό και γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Για τους λάτρεις και τους μερακλήδες του μπάσκετ και δη του 3×3 λοιπόν, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην εμβληματική Πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου θα τους περιμένει με ανοικτή την αγκαλιά ο εμβληματικός παλαίμαχος μπασκετμπολίστας για να μοιραστεί με τους συμμετέχοντες και κυρίως με τα παιδιά τις εμπειρίες από το συναρπαστικό ταξίδι του στα γήπεδα, την αγάπη, το πάθος και την αφοσίωση του στο μπάσκετ.

Ο Γιώργος Σιγάλας γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου του 1971, έλκει την εκ μητρός καταγωγή του από το Ηράκλειο, έχει ύψος 2.01μ. και αγωνίσθηκε ως σούτιγκ γκαρντ στον Ολυμπιακό (δυο θητείες), στον Παπάγου, στην ιταλική Ολίμπια Μιλάνο, στον Άρη Θεσσαλονίκης (δυο θητείες), στον ΠΑΟΚ, στην ισπανική Γρανάδα, στην ιταλική Ρέτζιο Καλάμπρια, στον Μακεδονικό και στον Πανιώνιο.

Στο παλμαρέ του μοστράρει έναν τίτλο της Ευρωλίγκας (Ολυμπιακός 1997), πέντε Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Ελλάδος, ενώ ανακηρύχθηκε MVP της Α1.

Σε διεθνές επίπεδο αγωνίσθηκε επίσης σε άλλον έναν τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, σε έναν τελικό του Κυπέλλου Σαπόρτα, σε έναν τελικό του EuroCup, όπως επίσης και στη Μικτή Ευρώπης.

Παράλληλα με την καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο, ο Σιγάλας διάνυσε μια σπουδαία καριέρα με τις Εθνικές ομάδες τις φανέλες των οποίων φόρεσε 235 φορές, εκ των οποίων 185 στην Εθνική ανδρών (1998-2003), διατελώντας αρχηγός της από το 1998 έως το 2003.

Με την Εθνική ανδρών κατέλαβε την 4η θέση στα EuroBasket του 1993, του 1995 και του 1997, την 4η θέση στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 1994 και του 1998 και την 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα, όπου πέτυχε ατομικό ρεκόρ πόντων (35) στον αγώνα κατάταξης με τη Βραζιλία.

Έλαβε επίσης μέρος στα EuroBasket του 1999, του 2001 και του 2003.

Στην προπονητική καριέρα του έχει περάσει από τους πάγκους της Εθνικής Νέων, του Ερμή Λαγκαδά, του Αιγάλεω, του Ηρακλή και του Κολοσσού Ρόδου.

Το Τουρνουά συνδιοργανώνεται από τη Nets Company, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ρεθύμνης και περιλαμβάνει αγώνες στις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 11, κάτω των 13, κάτω των 15, κάτω των 18, άνω των 18 και άνω των 35 ετών, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν οι πάντοτε ενδιαφέροντες διαγωνισμοί τρίποντων και ελευθέρων βολών.

Χρυσός χορηγός του Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG είναι η εταιρεία Fresh Snack, ασημένιος χορηγός τα Σούπερ Μάρκετ Φαιστός και μεγάλος υποστηρικτής το Κατάστημα Ανταλλακτικών Γαλατιανός.

Οι αγώνες διεξάγονται στα πλέον σύγχρονα και εγκεκριμένα από τη FIBA δάπεδα/γήπεδα, με τον αντίστοιχο εξοπλισμό σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, με αξιολογημένους διαιτητές και με όλους τους κανόνες ασφαλείας για τους αγωνιζόμενους και τους θεατές.

Τα Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by Choco BIG απευθύνονται σε όλη την ηλικιακή κλίμακα και η συμμετοχή των αθλητών είναι ελεύθερη, ενώ το αντίτιμο για την αγορά της φανέλας (3 ευρώ) διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι εννέα σταθμοί του 2026

Η εφετινή τέταρτη σεζόν των Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by Choco BIG περιλαμβάνει εννέα σταθμούς.

Η αυλαία άνοιξε στις 20-21 Ιουνίου στην Ιεράπετρα, η συνέχεια δόθηκε στο Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη σκυτάλη πήρε το Μαρτινέγκο στο Ηράκλειο, τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο το Ρέθυμνο (25-26 Ιουλίου) και ακολουθούν το Οροπέδιο Λασιθίου (31 Ιουλίου), η Σητεία (1-2 Αυγούστου). τα Ανώγεια (16 Αυγούστου), η Νεάπολη Λασιθίου (23 Αυγούστου) και το Γάζι Μαλεβιζίου (29-30 Αυγούστου).

Το δημοφιλέστερο αστικό άθλημα του κόσμου

Χαράς ευαγγέλια λοιπόν για τους φίλους του μπάσκετ: για όλους τους φίλους του μπάσκετ, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προϋπηρεσίας στα γήπεδα και αγωνιστικής καριέρας, καθόσον εδώ ακριβώς έγκεινται η ιδιαιτερότητα, η φιλοσοφία και η κινητήρια δύναμη του 3×3.

Είναι ένα παιχνίδι για όλους!

Το 3×3 Basketball εξαπλώνεται ραγδαίως και μανιωδώς, αποτελεί επίσημο άθλημα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων (Τόκιο/2021, Παρίσι/2024) προσελκύει διαρκώς νέους φίλους και αυτή τη στιγμή θεωρείται ως το πιο αναπτυσσόμενο και δημοφιλές αστικό άθλημα στον κόσμο.