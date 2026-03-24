Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης – Ισορροπίες για τον επικεφαλής στη Βουλή

Δυο οι επικρατέστεροι για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Νέα Αριστερά, σύμφωνο βραχυχρόνιας συμβίωσης για τους συντρόφους.

Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου σήμερα το απόγευμα θα κλείσει ο πρώτος κύκλος της Νέας Αριστεράς από την ημέρα της συγκρότησής της σε κόμμα και τη συμμετοχή της στις ευρωεκλογές.

Αλέξης Χαρίτσης και Γαβριήλ Σακελλαρίδης έχουν καταλήξει σε ένα modus vivendi το οποίο εκ των πραγμάτων δεν έχει μακροχρόνια προοπτική καθώς αναγνωρίζουν ο ένας στον άλλο ότι υπηρετούν μια διαφορετική στρατηγική.

Αυτό που επιτυγχάνεται συναινετικά σε αυτή τη φάση είναι μετά από μια περίοδο αναντιστοιχίας της βούλησης της ηγεσίας με την πλειοψηφία του κόμματος είναι να ανακοπεί ο κίνδυνος αυτή η εικόνα να κακοφορμίσει επικίνδυνα για όλους και όσο βέβαια πλησιάζουν οι εκλογές και τα διακυβεύματα και τα διλήμματα θα είναι αμείλικτα.

Σακελλαρίδης για πρόεδρος

Βάσει και του καταστατικού μετά την παραίτηση Χαρίτση χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο γραμματέας Γαρβιήλ Σακελλαρίδης κάτι που σύμφωνα με όλες τις κομματικές πηγές θα επικυρωθεί και από την Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες αλλά και από ένα έκτακτο συνέδριο που θα πρέπει να προσδιοριστεί σε εύλογο χρόνο.

Ο κ. Σακελλάρίδης έχει δείξει ήδη δείγματα γραφής για το τι πρόεδρος θέλει να είναι.

Από τις παρεμβάσεις του που ξεχώρισαν και μάλιστα καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό και την κυβερνητική ατζέντα ήταν η μετάβασή του στη Χίο μετά το πολύνεκρο ναυάγιο κατά τη σύγκρουση φουσκωτού σκάφους μεταναστών με ταχύπλοο του λιμενικού σώματος.

Τότε είχε καταφέρει να συνομιλήσει μέσω των μεταφραστών του νοσοκομείου με τους διασωθέντες μετανάστες οι οποίοι αποκάλυψαν ότι το σκάφος του λιμενικού πέρασε από πάνω τους προκαλώντας τότε μεγάλη αίσθηση και θέτοντας την κυβέρνηση σε θέση άμυνας για την πολιτική των push backs, που της χρεώνει μεγάλη μερίδα της αντιπολίτευσης.

Με βασική στρατηγική την αυτονομία και την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς ο κ. Σακελλαρίδης φαίνεται να προσανατολίζεται και στον πολιτικό ακτιβισμό με κάποιες πρώτες ιδέες να έχουν πέσει ήδη στο τραπέζι σύμφωνα με πληροφορίες.

Μένουν μέχρι να φύγουν

Η παραίτηση Χαρίτση αναπόφευκτα ανοίγει τη συζήτηση για το μέλλον της ύπαρξης της Νέας Αριστεράς και σε επίπεδο βουλής.

Όσο και αν σε αυτή τη φάση δεν υφίσταται ζήτημα διάλυσης του κόμματος κοινοβουλευτικά, η συζήτηση αργά ή γρήγορα θα ανοίξει.

Το παράδοξο με τη Νέα Αριστερά είναι ότι η πλειοψηφία στο κόμμα είναι την ίδια στιγμή μειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα των 12 βουλευτών.

Από αυτούς οι 8 βουλευτές είναι στη γραμμή των συνεργασιών και πρόκειται για τους Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο, Τζούφη, Φωτίου, Τζνακόπουλο και τους Ζεϊμπέκ και Ογκιούρ.

Ουσιαστικά η κομματική πλειοψηφία στη Βουλή εκφράζεται από τους Τσακαλώτο, Δρίτσα και Πέρκα με την Σία Αναγνωστοπούλου να αμφιταλαντεύεται.

Οι οκτώ βουλευτές που εκφράζουν ένα εκ διαμέτρου αντίθετο σχέδιο από αυτό της πλειοψηφίας δεν έχουν σκοπό να φύγουν παρά τις πιέσεις που άσκησαν κάποια στελέχη της πλειοψηφίας υπό την πίεση μιας άτυπης ομηρίας από τη στιγμή που, αν πέσει κάτω από 10 βουλευτές, η Νέα Αριστερά παύει να υφίσταται ως κοινοβουλευτικό κόμμα.

Ωστόσο από όλους αναγνωρίζεται το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να έχει μεγάλο ορίζοντα καθώς οι εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο τρέχουν και όλοι αναγνωρίζουν, ότι ρόλο κλειδί έχει ο Αλέξης Τσίπρας ανεξάρτητα από το αν θα τον ακολουθήσουν ή όχι στο νέο κόμμα, όταν θα το ανακοινώσει.

Η Πέτη έχει το προβάδισμα

Σε αυτό ο κλίμα το Πολιτικό Γραφείο το απόγευμα θα δείξει και τον διάδοχο του κ. Χαρίτση στη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Δυο ονόματα ακούγονται ως τα επικρατέστερα, ωστόσο ένας έχει το πρόκριμα καθώς φαίνεται να έχει σε αυτή τη φάση κάποια σημαντικά προτερήματα.

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου Πέτη Πέρκα είναι το ένα πρόσωπο που συζητείται έντονα και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος το δεύτερο.

Η κα Πέρκα φαίνεται να έχει το προβάδισμα σε μια ψηφοφορία της κοινοβουλευτικής ομάδας γιατί έχει την αποδοχή όλων των βουλευτών ενώ της αναγνωρίζεται το πλούσιο κοινοβουλευτικό και η πολλή δουλειά όλο το προηγούμενο διάστημα.