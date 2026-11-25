Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, ανακοίνωσε η Alter Ego Media.

Στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού αποσκοπεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ που σχεδιάζει η Alter Ego Media, με στόχο την ολοκλήρωσή της έως το τέλος του 2026.

Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, ανακοίνωσε η Alter Ego Media. Η διάθεση των μετοχών σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, με εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, το οποίο περιλαμβάνει εξαγορές και απόκτηση συμμετοχών, επενδύσεις σε παραγωγές οπτικοακουστικού περιεχομένου και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (IP rights), καθώς και την ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών στους τομείς της τεχνολογίας, του πολιτισμού, των θεαμάτων και της ψυχαγωγίας.

Η σχεδιαζόμενη αύξηση προβλέπει κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, με παράλληλη εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά.

Ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, Ευάγγελος Μαρινάκης, ο οποίος κατέχει άμεσα και έμμεσα περίπου το 74,6% των μετοχών, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην αύξηση, έως του ποσού που αναλογεί στο ποσοστό του, εφόσον αυτή δεν καλυφθεί πλήρως από άλλους υφιστάμενους μετόχους ή νέους επενδυτές.

Ως Σύμβουλοι και Συντονιστές Τοποθέτησης προβλέπεται να οριστούν η Τράπεζα Πειραιώς και η EUROXX Χρηματιστηριακή.

Η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η εισαγωγή των νέων μετοχών έως το τέλος του 2026.

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