Στην κορυφή της τουριστικής αγοράς παρέμεινε η Κρήτη το τρίμηνο Ιουλιου- Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, με συνολικό τζίρο 2,01 δισ. ευρώ στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητές.
Το Ηράκλειο κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση στα καταλύματα του νησιού με 713,2 εκατ. ευρώ (+8,1%), ενώ η εστίαση υποχώρησε κατά 4,7% στα 131,5 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τέλος το Λασίθι.
Αντίθετα, αρνητική εικόνα παρουσίασε η Σαντορίνη, αποτελώντας μία από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με απώλειες και στους δύο κλάδους.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ