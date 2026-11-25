«Θύματα παραμένουν στις κλινικές του ΠΑΓΝΗ ακόμη και για μήνες, γιατί δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας», λέει στην «Π» η Μαρίνα Τοράκη.

«Μην ασχολείσαι θα τα βρουν, είναι οικογενειακά τους θέματα»

Κι αν η γυναίκα, το παιδί ή ο άνδρας που βρίσκονται μέσα στο σπίτι χρειάζεται βοήθεια;

Κι αν αύριο είναι αργά;

Η βία ζητά κάποιον να την «ακούσει» και να την καταγγείλει.

Σήμερα, 25 Νοεμβρίου, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου απευθύνοντας ένα κάλεσμα ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την κοινωνία με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

«Σχεδόν σε κάθε εφημερία βλέπουμε θύματα»

«Σε κάθε εφημερία του νοσοκομείου μπορεί να έχουμε στο ΤΕΠ ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα βίας και χρειάζονται βοήθεια .Τα ποσοστά της ενδοοικογενειακής βίας σε παιδιά, γυναίκες και άνδρες, έχουν αυξηθεί δραματικά είπε στην «Π» η Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΠΑΓΝΗ, Μαρίνα Τοράκη.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2025 συγκριτικά με το 2023,τα ποσοστά της ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν κατά 114%.

Η ίδια σημείωσε ότι όσον αφορά στους άνδρες, λόγω των κοινωνικών προκαταλήψεων, δύσκολα θα πάει κάποιος στα Επείγοντα και θα ομολογήσει στους γιατρούς ότι τον χτυπάει η γυναίκα του,ωστόσο υπάρχουν τέτοια περιστατικά,ασφαλώς πολύ λιγότερα από εκείνα που τα θύματα είναι οι γυναίκες.

Όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι του νοσοκομείου, πίσω από τους ψυχρούς αριθμούς κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες που συχνά περνούν το κατώφλι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Το λάθος της σιωπής

Μια επίσκεψη στα Επείγοντα, ένας «ανεξήγητος» τραυματισμός, μια εγκυμοσύνη με επιπλοκές ή ένα παιδί που αναγκάστηκε να δει όσα δεν έπρεπε.

Για τον λόγο αυτό, το κάλεσμα του ΠΑΓΝΗ δεν απευθύνεται αποκλειστικά στα θύματα, αλλά στους γείτονες, τους συναδέλφους, τους γονείς, τους νέους και τους άνδρες, υπογραμμίζοντας πως η σιωπή του περιβάλλοντος λειτουργεί συχνά ως ο ισχυρότερος σύμμαχος του δράστη.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς τόσο το διεθνές όσο και το ελληνικό δίκαιο ορίζουν ρητά ότι η βία κατά των γυναικών δεν είναι ούτε «καυγάς» ούτε «προσωπικό θέμα», αλλά κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, στις περισσότερες μορφές της, έγκλημα που διώκεται αυτεπάγγελτα.

Το νοσοκομείο ως σημείο ασφάλειας

Στην πράξη, το ίδιο το νοσοκομείο λειτουργεί ως κρίσιμο σημείο ασφάλειας και πρώτης επαφής, αφού συχνά ο πρώτος επαγγελματίας που θα συναντήσει μια κακοποιημένη γυναίκα είναι ένας γιατρός, μια νοσηλεύτρια ή μια επόπτρια μαία.

Στο ΠΑΓΝΗ η ιατρική φροντίδα συμπορεύεται με την κοινωνική υποστήριξη, καθώς οι κοινωνικοί λειτουργοί του Τμήματος, σε στενή συνεργασία με τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες, φροντίζουν να ακούν τις γυναίκες χωρίς επίκριση και σε συνθήκες απόλυτης ιδιωτικότητας.

Παράλληλα, αξιολογούν τον κίνδυνο, σχεδιάζουν μαζί τους ένα εξατομικευμένο σχέδιο ασφάλειας και τις ενημερώνουν αναλυτικά για τα δικαιώματά τους και τις διαθέσιμες δομές.

Προχωρούν σε παραπομπή και συντονισμό με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, τους Ξενώνες Φιλοξενίας, την Αστυνομία, την Εισαγγελία και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των παιδιών, τα οποία, ως μάρτυρες της κακοποίησης, αποτελούν και τα ίδια θύματα της βίας.

Η κ.Τοράκη υπενθυμίζει ότι η έμφυλη βία αποτελεί μια από τις πιο διάχυτες αλλά και πιο σιωπηλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία δεν αφορά μόνο τις γυναίκες που τη βιώνουν, αλλά ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο.

Θύματα βίας σε κλινικές ακόμη και για μήνες, ελλείψει χώρων φιλοξενίας

Η ίδια υπογραμμίζει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη χώρων φιλοξενίας ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα βίας, με αποτέλεσμα πολλές φορές υγιείς άνθρωποι να μένουν σε κλινικές του ΠΑΓΝΗ «για μέρες ή για μήνες.»

Η διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας υπογραμμίζει ότι αυτό που επίσης λείπει από το νοσοκομείο και έχει ζητηθεί από την διοίκηση, είναι ένα Τμήμα Οικογένειας, όπου τα θύματα βίας θα μπορούν σε ένα ήρεμο ιδιωτικό περιβάλλον, να μιλούν για το πρόβλημά τους,χωρίς να αναγκάζονται να κλείνονται σε μικρά γραφεία και να βρίσκονται στους διαδρόμους του νοσοκομείου.

Τα στοιχεία που παρατίθενται από τις διεθνείς εκθέσεις αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Γραφείου του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα ,το 2024 περίπου 50.000 γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο έχασαν τη ζωή τους από σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς τους.

Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε 137 θύματα κάθε ημέρα, δηλαδή μία γυναίκα σχεδόν κάθε δέκα λεπτά, τη στιγμή που στους άνδρες θύματα ανθρωποκτονίας το αντίστοιχο ποσοστό δραστών από το στενό περιβάλλον περιορίζεται μόλις στο 11%.

Τι μπορούμε να κάνουμε όλοι

Η πρόληψη δεν είναι δουλειά μόνο των ειδικών, σημειώνει το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΠΑΓΝΗ και υπενθυμίζει ότι κάθε πολίτης μπορεί να κάνει τη διαφορά

1. Προσέξτε τα σημάδια. Απομόνωση από φίλους, έλεγχος του κινητού και των χρημάτων, συνεχής φόβος, τραυματισμοί που «δεν εξηγούνται».

2. Ρωτήστε και ακούστε. Ένα «είσαι καλά;» χωρίς κριτική μπορεί να ανοίξει τη διέξοδο. Μην πιέζετε και μην επιρρίπτετε ευθύνες.

3. Δώστε την πληροφορία. Μοιραστείτε τα τηλέφωνα βοήθειας .

4. Μην αδιαφορείτε όταν κινδυνεύει ζωή. Αν ακούσετε ή δείτε βία που συμβαίνει τώρα, καλέστε άμεσα το 100 ή το 112.

5. Μιλήστε στα αγόρια και στους άνδρες του περιβάλλοντός σας για τον σεβασμό και τη συναίνεση. Η βία σταματά όταν δεν την ανεχόμαστε.

6. Αντιδράστε και στο διαδίκτυο. Μην κοινοποιείτε προσωπικό υλικό τρίτων χωρίς συναίνεση και αναφέρετε τη διαδικτυακή παρενόχληση.

«Καμία γυναίκα δεν πρέπει να ζει με φόβο. Κανένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει μέσα στη βία. Η βοήθεια υπάρχει, είναι δωρεάν και είναι εμπιστευτική»,τονίζει η κ.Τοράκη και απευθύνει ένα μήνυμα σε όλους μας.

«Σε εσένα που διαβάζεις αυτές τις γραμμές και φοβάσαι να γυρίσεις σπίτι σου: δεν φταις εσύ. Δεν είσαι μόνη. Δεν «προκάλεσες», δεν «το άξιζες», δεν «υπερβάλλεις». Η φωνή σου αξίζει να ακουστεί και η ζωή σου αξίζει να προστατευτεί. Όποτε είσαι έτοιμη, όσο μικρό κι αν μοιάζει το πρώτο βήμα, η πόρτα μας είναι ανοιχτή.

Και σε όλους εμάς: ας μη γυρίσουμε ξανά το βλέμμα αλλού. Κάθε φορά που σωπαίνουμε, μια γυναίκα μένει πιο μόνη. Κάθε φορά που μιλάμε, ένα σπίτι γίνεται λίγο πιο ασφαλές και ένα παιδί ανασαίνει λίγο πιο ελεύθερα.»

Πού μπορούμε να απευθυνθούμε για βοήθεια

Σε περιπτώσεις ανάγκης, περιστατικά βίας κατά των γυναικών ή ζητήματα παιδικής προστασίας, υπάρχει ένα δίκτυο υπηρεσιών και γραμμών επικοινωνίας που λειτουργεί είτε σε 24ωρη βάση είτε με συγκεκριμένο ωράριο κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Για περιστατικά άμεσου κινδύνου, οι πολίτες μπορούν να καλούν όλο το 24ωρο την Ελληνική Αστυνομία στο 100 ή τον Ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Σε 24ωρη λειτουργία βρίσκονται επίσης δύο εξειδικευμένες γραμμές: η Γραμμή SOS για τη βία κατά των γυναικών στο 15900 (η οποία παρέχεται δωρεάν) και η Εθνική Γραμμή για την Παιδική Προστασία στο 1107.

Για συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη στην περιοχή του Ηρακλείου, λειτουργούν δομές κατά τις καθημερινές:

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου (Στενημάχου 3): Επικοινωνία στο 2810 341387, από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 8:00–16:00.

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΠΑΓΝΗ: Επικοινωνία στα τηλέφωνα 2810 392220, 2810 392217 και 2810 392250, από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 8:00–20:00.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ