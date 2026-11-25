Δεκαέξι από αυτούς αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο ανακριτή – Στο Στρατοδικείο για πλημμελήματα άλλοι τέσσερις.
Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι είκοσι συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής σε ένστολους ζημιώνοντας το Δημόσιο πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ.
Δεκαέξι από αυτούς αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο ανακριτή.
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Βαριές κατηγορίες στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τους ένστολους και τις εικονικές αποδείξεις