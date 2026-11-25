Η σοκαριστική ιστορία των Σερρών, με τα τέσσερα μικρά παιδιά των οποίων η επιτροπεία ανατέθηκε με το ζόρι σε κοινωνικές λειτουργούς του τοπικού Δήμου, αναδεικνύει και στην Κρήτη, όπως και σε όλη την Ελλάδα, τα τεράστια προβλήματα στον τομέα της παιδικής προστασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα της «Π» περισσότερα από 30 παιδιά το χρόνο βρίσκονται κατά περιόδους στα «αζήτητα» των δύο νοσοκομείων του Ηρακλείου, ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο καθώς δεν βρίσκονται επαρκείς θέσεις σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές φιλοξενίας. Στο Νοσοκομείο Χανίων καταγράφονται κατά μέσο όρο 10 αντίστοιχα περιστατικά το χρόνο. Κατά κύριο λόγο τα περιστατικά αφορούν εισαγγελικές παραγγελίες για παιδιά που απομακρύνονται από το οικογενειακό περιβάλλον τους ενώ υπάρχουν και περιστατικά εγκατάλειψης, κακοποίησης κ.α.

Σήμερα στο Βενιζέλειο φιλοξενούνται 5 παιδιά κάποια εκ των οποίων έχουν ξεπεράσει τον ένα μήνα διαμονής. Σύμφωνα με πληροφορίες τα τρία περιστατικά είναι αδερφάκια και η υπόθεσή τους αφορά εισαγγελική παραγγελία ενώ ακόμα ένα έχει να κάνει με περιστατικό κακοποίησης από το οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης στο Βενιζέλειο, στη μονάδα νεογνών φιλοξενείται το βρέφος από τα Χανιά που υπέστη κακοποίηση από τη μητέρα του στην υπόθεση που πήρε μεγάλη δημοσιότητα τον Σεπτέμβριο. Στο ΠΑΓΝΗ, σύμφωνα με πληροφορίες φιλοξενούνται σήμερα δύο παιδιά μεταναστριών, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί από τις μητέρες τους.

«Το σύστημα υπολειτουργεί»

Γιώργος Σαμπροβαλάκης

Ο Γιώργος Σαμπροβαλάκης, πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, μιλά στην «Π» για την εκθετική αύξηση των εισαγγελικών παραγγελιών που αφορούν ανήλικους. «Είναι το ίδιο πρόβλημα που παρατηρούμε εδώ και χρόνια στην Κρήτη με τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε χώρους όπου ζουν για μήνες παιδιά που δεν μπορούν να γίνουν δεκτά στις υπάρχουσες κρατικές ή ιδιωτικές δομές. Πρόκειται για έναν επανατραυματισμό του παιδιού που έχει ήδη περάσει πολύ δύσκολα στο περιβάλλον από το οποίο απομακρύνθηκε. Στην ουσία όλο το σύστημα υπολειτουργεί και ανατίθεται στους κοινωνικούς λειτουργούς να υποκαταστήσουν το κράτος. Η περίπτωση των Σερρών είναι πρωτοφανής στα χρονικά καθώς δεν έχει καταγραφεί άλλη περίπτωση υποχρεωτικής επιτροπείας σε συναδέλφους. Όμως είναι το αποκορύφωμα μιας κατάστασης που εδώ και χρόνια είναι δυσλειτουργική» αναφέρει ο ίδιος.

Συνολικά στη χώρα κάθε χρόνο περισσότερα από 2.000 παιδιά καταλήγουν να φιλοξενούνται στις παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων χωρίς να είναι άρρωστα, απλά και μόνο επειδή δεν υπάρχει πουθενά αλλού χώρο σαν φιλοξενηθούν. «Η Κρήτη δεν αποτελεί εξαίρεση φυσικά ενώ και οι δήμοι καλούνται συνεχώς να σηκώσουν όλο και μεγαλύτερο βάρος, που τους ανατίθεται από την πολιτεία χωρίς φυσικά να δίνονται και οι απαραίτητοι πόροι, υποδομές και στελέχωση» αναφέρει ο κ. Σαμπροβαλάκης.

Ελπίδα οι εθελοντές

Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη

Αχτίδα φωτός σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση αποτελεί η προσπάθεια των εθελοντών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του δήμου Ηρακλείου για βοήθεια στα παιδιά αυτά. Όπως αναφέρει στην «Π» η αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, από τον περασμένο Φεβρουάριο που έγινε η σχετική πρόσκληση, περισσότεροι από 60 συμπολίτες μας δήλωσαν πρόθεση να βοηθήσουν αφιερώνοντας μέρος του χρόνου τους στα παιδιά που φιλοξενούνται στα νοσοκομεία. «Ηταν συγκινητικό το ενδιαφέρον, ωστόσο ελάχιστες φορές μας ζητείται από τα νοσοκομεία βοήθεια. Ασφαλώς δεν θα μπει οποιοσδήποτε να έρθει σε επαφή με τα παιδιά και θα πρέπει να υπάρξει ο σχετικός έλεγχος μέσω κάποιας θεσμοθετημένης διαδικασίας, όμως είναι αισιόδοξο ότι οι συμπολίτες μας προσφέρονται να βοηθήσουν» λέει η αντιδήμαρχος. «Ακόμα και λίγες ώρες την ημέρα, με παρέα και παιχνίδι για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικές» τονίζει η ίδια.

Βέβαια, σε καμία περίπτωση ο εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις ελλείψεις της πολιτείας. Η υπόθεση των τεσσάρων παιδιών στις Σέρρες αναδεικνύει τις συνέπειες μιας διαχρονικής πολιτικής υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και συρρίκνωσης των δημόσιων δομών κοινωνικής πρόνοιας, όπως αναδεικνύεται και από τις τοποθετήσεις του Συλλόγου Κοινωνικών λειτουργών Ελλάδος, ο οποίος πραγματοποίησε τη Δευτέρα στάση εργασίας αλλά και παράσταση διαμαρτυρίας στο δικαστικό μέγαρο Σερρών.

Τι έχει συμβεί στις Σέρρες

Τα τέσσερα αδερφάκια οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο Σερρών μετά από εισαγγελική παραγγελία για απομάκρυνση από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Το μικρότερο από αυτά είναι ηλικίας μόλις δύο μηνών και τα υπόλοιπα τεσσάρων, οκτώ και 17 ετών.

Από τις αρχές Οκτωβρίου στάθηκε αδύνατο να βρεθεί δημόσια ή ιδιωτική δομή φιλοξενίας καθώς όλες οι θέσεις ήταν καλυμμένες και έτσι τα τέσσερα παιδιά παρέμεναν στο Νοσοκομείο Σερρών. Μόλις χθες (24/11) βρέθηκε θέση για ένα από αυτά ωστόσο, η εισαγγελία ανηλίκων προχώρησε και στην πρωτοφανή λήψη απόφασης για ανάθεση της επιτροπείας των παιδιών σε τέσσερις κοινωνικές λειτουργούς του Δήμου Σερρών, οι οποίες είχαν ασχοληθεί με την υπόθεση.

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Από τη διαμαρτυρία του συλλόγου Κοινωνικών λειτουργών στα δικαστήρια των Σερρών στις 23 Νοεμβρίου

Η απόφαση αυτή προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών με τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών να επισημαίνει ότι είναι άλλο πράγμα η επαγγελματική τους υποχρέωση να διερευνούν περιστατικά παραμέλησης και κακοποίησης, να υποστηρίζουν οικογένειες και να μεριμνούν για την προστασία των παιδιών και εντελώς διαφορετικό η προσωπική ανάληψη της επιτροπείας ενός ανηλίκου, με ό,τι αυτή συνεπάγεται για την καθημερινή του ζωή και φροντίδα.

Η εκδίκαση της υπόθεσης που προκάλεσε πανελλήνιο ενδιαφέρον αναβλήθηκε για τις 14 Δεκεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ