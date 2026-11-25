Η 25η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα υπενθύμισης ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα.

Η 25η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα υπενθύμισης ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα, με πολλές γυναίκες να βιώνουν κακοποίηση μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Η σωματική και ψυχολογική βία, οι απειλές, η απομόνωση και η οικονομική εξάρτηση είναι ορισμένες μόνο από τις μορφές κακοποίησης που συχνά παραμένουν κρυμμένες πίσω από κλειστές πόρτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν 11.175 συλλήψεις. Την ίδια περίοδο, οι κλήσεις στην Άμεση Δράση για σχετικά περιστατικά ξεπέρασαν τις 32.000, αναδεικνύοντας την ανάγκη προστασίας των θυμάτων και αντιμετώπισης κάθε μορφής κακοποίησης.

Τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία το 2026

Τα στοιχεία της ΕΛΑΣ δείχνουν την έκταση του προβλήματος στην χώρα μας. Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2026, οι κλήσεις στο «100» για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ξεπέρασαν τις 32.000 ενώ στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 11.175 συλλήψεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα καταγεγραμμένα περιστατικά παρουσίασαν μείωση κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ωστόσο, οι αριθμοί εξακολουθούν να αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και προστασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα καταγεγραμμένα περιστατικά παρουσίασαν μείωση κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ωστόσο, οι αριθμοί εξακολουθούν να αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και προστασίας.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την Θεσσαλία από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας από την αστυνόμο Β’ Σοφία Σάρμα. Από την αρχή του έτους μειώθηκαν σε ποσοστό της τάξης του 3% οι κλήσεις προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων στη Θεσσαλία, ενώ αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των καταγγελιών σε ποσοστό 30%.

Ειδικότερα, «όσον αφορά τις κλήσεις προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων στη Θεσσαλία, παρατηρείται μια μικρή μείωση της τάξης του 3% το 2026 —με 629 κλήσεις στο δεκάμηνο— σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, όπου καταγράφηκαν 683 κλήσεις το 2024 και 637 το 2025. Αντίθετα, όσον αφορά στις καταγγελίες, σημειώνεται σημαντική αύξηση: κατά το δεκάμηνο του 2026 οι Υπηρεσίες μας χειρίστηκαν 1.266 περιστατικά, αριθμός αυξημένος κατά 30% συγκριτικά με το 2024. Επισημαίνεται ότι το 84% του συνόλου των υποθέσεων αυτών διαχειρίστηκαν απευθείας τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας» ανέφερε η αστυνόμος.

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Άξιο αναφορά είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 63 εξειδικευμένα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, ενώ το 2021 ήταν μόλις έξι, σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα γραφεία αυτά λειτουργούν με εκπαιδευμένο προσωπικό που αναλαμβάνει την υποδοχή των θυμάτων, τη διερεύνηση των υποθέσεων και την ενεργοποίηση μέτρων προστασίας Την ίδια ώρα πάνω από 21.000 αστυνομικοί έχουν παρακολουθήσει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι γυναίκες που δήλωσαν ότι έχουν υποστεί σωματική βία ή απειλές (χωρίς σεξουαλική βία) ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 13,5%, ποσοστό που στην Ελλάδα φτάνει το 18,3%. Ενώ οι γυναίκες που δήλωσαν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική βία ανέρχονται κατά μέσο όρο στην Ευρώπη στο 17,2%. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 18,1%.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ