ΕΛΛΑΔΑ

Η Alter Ego Media εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η οικογένεια της Alter Ego Media εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη, μητέρας του ιδρυτή του Ομίλου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη.

Η σκέψη όλων μας είναι κοντά στους συγγενείς και τους οικείους της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί, όσοι το επιθυμούν, να κάνουν δωρεά στους παρακάτω φορείς:

Σωματείο Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες, «Η Αργώ»
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN: GR8601101770000017748002221

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας
ALPHA GR5001402530253002002011857 253-00-2002-011857
EUROBANK GR4102600760000520100752194 0026.0076.52.0100752194
ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR3101721030005103013414035 5103-013414-035
ΕΤΕ GR6401101890000018929600874 189/296008-74

Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται «Στη μνήμη Ειρήνης Μαρινάκη».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μητσοτάκης: Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης έως 36.000 ευρώ...

0
Κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ το 2027 - Τα...

Κάτω από τα 60 δολάρια υποχώρησε το...

0
Πιέσεις στις τιμές από τις προσδοκίες ειρήνης στην Ουκρανία...

Μητσοτάκης: Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης έως 36.000 ευρώ...

0
Κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ το 2027 - Τα...

Κάτω από τα 60 δολάρια υποχώρησε το...

0
Πιέσεις στις τιμές από τις προσδοκίες ειρήνης στην Ουκρανία...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η Motor Oil και το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ένωσαν τις δυνάμεις τους, με στόχο τους 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών
Επόμενο άρθρο
Κάτω από τα 60 δολάρια υποχώρησε το πετρέλαιο για πρώτη φορά από τον Μάιο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μητσοτάκης: Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης έως 36.000 ευρώ για κλειστές κατοικίες – Ποιοι θα λάβουν επιστροφή δύο ενοικίων

ΠΚ team ΠΚ team -
Κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ το 2027 - Τα...

Κάτω από τα 60 δολάρια υποχώρησε το πετρέλαιο για πρώτη φορά από τον Μάιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Πιέσεις στις τιμές από τις προσδοκίες ειρήνης στην Ουκρανία...

Οργισμένοι γιατροί κατά Ν. Παπαβασιλείου: Κατάφερε να διαλύσει 2 σημαντικές κλινικές για την Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Ανακοίνωση κατά του διοικητή της 7ης υπε Κρήτης Νεκτάριου...

100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΦΗ: Παρουσίαση του Επετειακού Μεταλλίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η παρουσίαση θα είναι ανοικτή για τους φιλάθλους που...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST