ΕΛΛΑΔΑ

Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq της Νέας Υόρκης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην πρόσοψη του κτιρίου του Nasdaq, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, προβλήθηκε το μήνυμα καλωσορίσματος και τα ονόματα των παιδιών που ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψαν οι μαθητές και οι μαθήτριες που διακρίθηκαν στην πρώτη θέση του 1ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Διαγωνισμού των Μαθητικών Εφημερίδων της ALTER EGO MEDIA που καθιέρωσε η εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Το βραβείο για τους νικητές του διαγωνισμού ήταν ένα μοναδικό εκπαιδευτικό ταξίδι στη Νέα Υόρκη, με επισκέψεις σε κομβικούς πυλώνες της παγκόσμιας ενημέρωσης και οικονομίας: στα γραφεία της Wall Street Journal, publishing partner του «Βήματος», στο Χρηματιστήριο του Nasdaq και στα Ηνωμένα Έθνη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στον Nasdaq, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και γνώρισαν την ιστορία και τον τρόπο λειτουργίας του χρηματιστηρίου.

Η κορυφαία στιγμή του ταξιδιού, όμως, ήταν η απρόσμενη έκπληξη που περίμενε τους μαθητές στην Times Square. Στην πρόσοψη του κτιρίου του Nasdaq, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, προβλήθηκε το μήνυμα καλωσορίσματος και τα ονόματά τους.

Η παρουσία των μαθητών στο μεγαλύτερο ψηφιακό billboard του κόσμου αποτέλεσε μια εμπειρία ζωής, αλλά και μια παγκόσμια προβολή του θεσμού των μαθητικών εφημερίδων, της Alter Ego Media και του «Βήματος».

Ο θεσμός του Διαγωνισμού των Μαθητικών Εφημερίδων που καθιέρωσε ΤΟ ΒΗΜΑ έχει στόχο να καλλιεργήσει δεξιότητες δημιουργικής και δημοσιογραφικής γραφής, έρευνας και αναζήτησης πηγών, σχεδιασμού σχολικής εφημερίδας, κριτικού γραμματισμού των Μέσων και ενθάρρυνση της φιλαναναγνωσίας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σε τροχιά εκσυγχρονισμού ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε...

0
Σε τροχιά εκσυγχρονισμού οδεύει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος βρίσκεται...

Ολοήμερο σχολείο: Τι αλλάζει με νέα εγκύκλιο...

0
Νέα οδηγία προς τους διευθυντές των σχολείων απαιτεί την...

Σε τροχιά εκσυγχρονισμού ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε...

0
Σε τροχιά εκσυγχρονισμού οδεύει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος βρίσκεται...

Ολοήμερο σχολείο: Τι αλλάζει με νέα εγκύκλιο...

0
Νέα οδηγία προς τους διευθυντές των σχολείων απαιτεί την...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ολοήμερο σχολείο: Τι αλλάζει με νέα εγκύκλιο για εγγραφές – Ποιες οικογένειες θα έχουν προτεραιότητα
Επόμενο άρθρο
Σε τροχιά εκσυγχρονισμού ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε ποια στάδια βρίσκονται τα δυο Action Plan
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συλλήψεις ατόμων για κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν (2) αλλοδαποί για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας Συνελήφθησαν, χθες (19.09.2025)...

Σε τροχιά εκσυγχρονισμού ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε ποια στάδια βρίσκονται τα δυο Action Plan

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε τροχιά εκσυγχρονισμού οδεύει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος βρίσκεται...

ΠΟΥ: 29 μέτρα «λαχείο» για μείωση των χρονίων παθήσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Επένδυση στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών...

Μεταναστευτικό Κρήτη: «Έκρηξη» ροών – «Ασφυξία» στην Αγυιά, βιαιοπραγίες μεταξύ μεταναστών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η μεταφορά, με μεγάλα πλωτά μέσα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST