Η αμερικανική startup, Firefly Aerospace προσεδάφισε με επιτυχία το σκάφος Blue Ghost στη Σελήνη

Το Blue Ghost θα παραμείνει στη Σελήνη για περίπου δύο εβδομάδες, προκειμένου να μελετήσει την επιφάνειά της.

Το Blue Ghost μοιράστηκε το υλικό αφού κατάφερε να αναπτύξει με επιτυχία μια κεραία X-band, η οποία μπορεί να μεταδίδει μεγάλες ποσότητες δεδομένων και εικόνων από το σκάφος, ανέφερε η εταιρεία.

Το Blue Ghost αναμένεται να μελετήσει την επιφάνεια της Σελήνης για περίπου δύο εβδομάδες, μέχρι την έλευση της σεληνιακής νύχτας, η οποία θα βυθίσει τη ζώνη προσεδάφισης σε ακραίο ψύχος και σκοτάδι, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη τη λειτουργία του σκάφους, το οποίο βασίζεται κυρίως στην ηλιακή ενέργεια.

Το όχημα θα προσπαθήσει να συνεχίσει να λειτουργεί για λίγο και στο σκοτάδι, καθώς είναι εξοπλισμένο με μπαταρίες που στοχεύουν να επιτρέψουν τη λειτουργία του για πέντε ή περισσότερες ώρες χωρίς ηλιακό φως.

Watch Firefly land on the Moon! After identifying surface hazards and selecting a safe landing site, #BlueGhost landed directly over the target in Mare Crisium. A historic moment on March 2 we’ll never forget. We have Moon dust on our boots! #BGM1 pic.twitter.com/02DQJzn0hL

Σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό της την Τρίτη, η NASA —η οποία χρηματοδότησε αυτή την αποστολή μέσω του προγράμματός της Commercial Lunar Payload Services (CLPS)— ανέφερε ότι και τα 10 επιστημονικά όργανα και τεχνολογικές δοκιμές της, που βρίσκονται στο Blue Ghost, παραμένουν σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με τη NASA, η σεληνιακή σκόνη αποτέλεσε μεγάλο πρόβλημα για τους αστροναύτες και τα διαστημόπλοια κατά τη διάρκεια του προγράμματος Apollo στα μέσα του 20ού αιώνα, καθώς το λεπτό και λειαντικό αυτό υλικό προκαλούσε ζημιές σε φακούς καμερών και προσωπίδες κρανών.

I spy with my little lander, a Moon in the distance. Check out Blue Ghost's amazing view of Earth eclipsing the Moon as the lander travels on orbit. Our #GhostRiders can't wait to share more postcard worthy moments as we continue on our roadtrip. #BGM1 pic.twitter.com/OUGfHgSPLC

