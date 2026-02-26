Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Ανάδειξη Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η προκήρυξη και η διεθνής δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των εσωτερικών και εξωτερικών μελών αντίστοιχα του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τον Νόμο 4957/2022.
1. Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του ΣΔ
καταληκτική ημερομηνία: 31 Μαρτίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00 μ.μ.
2. Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του ΣΔ
καταληκτική ημερομηνία: 23 Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 2:00 μ.μ.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Στους παραπάνω συνδέσμους, στην κάθε περίπτωση, δίνονται αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες και περιλαμβάνεται υπόδειγμα αίτησης σε επεξεργάσιμη μορφή για συμπλήρωση από τους ενδιαφερόμενους. Στη Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση, το κείμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνεται και στην Αγγλική γλώσσα, όπως επίσης και το υπόδειγμα αίτησης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τουρισμό στην Κρήτη...

0
Στα επίπεδα της περσινής χρονιάς εκτιμάται ότι μπορεί να...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τουρισμό στην Κρήτη...

0
Στα επίπεδα της περσινής χρονιάς εκτιμάται ότι μπορεί να...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τουρισμό στην Κρήτη και το 2026
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η κλιματική αλλαγή εξαφανίζει τα έντομα, άρα και τα πουλιά στον Αμαζόνιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Παρότι τα τροπικά κλίματα θεωρούνταν σχετικά σταθερά, μικρές αυξήσεις...

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τουρισμό στην Κρήτη και το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Στα επίπεδα της περσινής χρονιάς εκτιμάται ότι μπορεί να...

Εισαγγελική έρευνα για κομμένα καλώδια τηλεδιοίκησης στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης διέταξε προκαταρκτική έρευνα...

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST