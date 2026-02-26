Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026

7ο Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου

Το τριήμερο φεστιβάλ κορυφώνεται με μια σπάνια παρουσίαση των δύο κοντσέρτων για πιάνο του Φρεντερίκ Σοπέν, στη μορφή για κουαρτέτο εγχόρδων, με σολίστ τους καταξιωμένους πιανίστες Νίκο Σταύλα και Δημήτρη Καρύδη. Μια βραδιά υψηλής αισθητικής, που συνδυάζει δεξιοτεχνία, συναίσθημα και σπάνιο ρεπερτόριο.

Ιδρυτικά μέλη του Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου: Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Καρύδης, καλλιτεχνικός σύμβουλος: Πέτρος Μόσχος, γενικός συντονισμός: Ιωάννα Γιάνναρη

Το πρόγραμμα της Παρασκευής

Σοπέν: Τα Πιανιστικά Κοντσέρτα

Φρεντερίκ Σοπέν (1810–1849) Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 1 σε μι ελάσσονα, έργο 11

I. Allegro maestoso

II. Romance – Larghetto

III. Rondo – Vivace

Πιάνo: Νίκος Σταυλάς

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Φρεντερίκ Σοπέν (1810–1849) Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 2 σε φα ελάσσονα, έργο 21

I. Maestoso

II. Larghetto

III. Allegro vivace

Πιάνo: Δημήτρης Καρύδης

Κουαρτέτο Εγχόρδων

Βιολί: Πέτρος Χρηστίδης, Βιολί: Μιχάλης Σπυριδάκης

Βιόλα: Άγγελος Κυπραίος, Βιολοντσέλο: Μάνος Σγουρίδης

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(αίθουσα Συναυλιών). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/7o-festibal-pianou-irakleiou-564

Ολοκληρώνεται η φωτογραφική έκθεση του Νίκου Μπασιά «Από το Βορρά στο Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης» με δύο ξεναγήσεις στις 11:00 το πρωί και στις 06:00 το απόγευμα. Η ατομική έκθεση του βραβευμένου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο φωτογράφου και εικαστικού Νίκου Μπασιά, αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο των δημοτικών σχολείων που σφράγισαν γενιές.

Με τίτλο «Από τον Βορρά στον Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης», η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σμύρνη, χαρτογραφώντας την ιστορία και τη μνήμη μέσα από τα κτίρια που αποτέλεσαν κέντρα κοινότητας και εκπαίδευσης.

Πολυχώρος -Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8

Διάρκεια έκθεσης: Έως Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/photo-exhibition-nikos-basias/

Συναυλία με την Μαρία Λούκα

Η Μαρία Λούκα επιστρέφει στη σκηνή του Πολύκεντρου Ηρακλείου για μια σειρά ξεχωριστών μουσικών συναυλιών τον Φεβρουάριο του 2026,στις 6,13,20 και 27. Η Μαρία Λούκα, μια από τις πιο εκφραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά ταξίδια με σύγχρονες ερμηνείες και προσωπικές επιλογές ρεπερτορίου από τους 3 δίσκους της καθώς και αγαπημένα τραγούδια από την έντεχνη και λαική σκηνή.

Μαζί της στη σκηνή θα βρίσκονται οι καταξιωμένοι μουσικοί, Γιώργος Ζαχαριουδάκης στα πνευστά-πιάνο και ο Μάνος Σαβιολάκης στην κιθάρα-λαούτο και θα μας προσφέρουν βραδιές που ενώνουν το συναίσθημα, τον ρυθμό και την αληθινή μουσική εμπειρία.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου. Ώρα έναρξης: 21:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/lives-events-maria-louka/

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

Συνέδριο Σύγχρονης Μουσικής σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΠΣΚΗ, σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διοργανώνει Φεστιβάλ – Συνέδριο Σύγχρονης Μουσικής, ένα διήμερο αφιερωμένο στον λόγο και τη μουσική.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ ερμηνεύουν έργα διακεκριμένων αλλά και νέων Ελληνίδων και Ελλήνων συνθετών της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πειραματικό Θέατρο του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 και θα περιλαμβάνουν συναυλίες ενόργανης και ηλεκτρονικής μουσικής, ειδικό αφιέρωμα σε συνθέτριες και συνθέτες κρητικής καταγωγής, καθώς και δύο στρογγυλές τράπεζες με αντικείμενο ζητήματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

Πρόγραμμα Συνεδρίων – Συναυλιών- Σάββατο 28.2.2026

Συνεδρία Ι – Σύγχρονη μουσική δημιουργία: έρευνα και εκπαίδευση

H μουσική του 21ου αιώνα βρίσκεται διεθνώς στο επίκεντρο ενός πολύπλευρου και διεπιστημονικού διαλόγου, τόσο στο χώρο της έρευνας όσο και σε αυτόν της εκπαίδευσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται εδώ όχι μόνο οι συνθετικές και ηχητικές καινοτομίες στα ίδια τα έργα, αλλά και θέματα αισθητικής, ζητήματα της νέας σημειογραφίας, πρακτικές εκτέλεσης καθώς και μέθοδοι ανάλυσης και κατανόησης του ήχου και της μορφής της πρωτοποριακής μουσικής δημιουργίας.

Στην πρώτη συνεδρία του Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής η νέα μουσική εξετάζεται όχι μόνο ως αισθητικό φαινόμενο αλλά και ως πολιτικό και θεσμικό:

Ποιος είναι ο ρόλος των πολιτιστικών δομών χρηματοδότησης στο πεδίο της σύγχρονης δημιουργίας; Πώς επηρεάζουν οι κοινωνικοί και πολιτικοί μετασχηματισμοί τις συνθετικές εξελίξεις; Και πώς η παγκοσμιοποίηση και οι διαπολιτισμικές προοπτικές αλλάζουν τις δομές μιας παραδοσιακά ευρωκεντρικής πρωτοπορίας;

Κύρια ερωτήματα που θα συζητηθούν στο διάλογο με τους συνθέτες και τις συνθέτριες του Φεστιβάλ αφορούν την ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας και αισθητικής πρόσληψης της σύγχρονης μουσικής. Πώς μπορεί η νέα μουσική να γίνει προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό; Ποιος είναι ο ρόλος των φεστιβάλ, των μουσικών συνόλων και των ψηφιακών πλατφορμών στη δημιουργία ακροατών με ενδιαφέρον και προσήλωση στο νέο; Και πώς αλλάζουν οι συνήθειες ακρόασης στην εποχή της παγκόσμιας δικτύωσης;

Η σύγχρονη μουσικολογική έρευνα και εκπαίδευση κατανοούν την πρωτοποριακή μουσική όχι μόνο ως μια ιστορικά κλειστή εποχή, αλλά ως ένα δυναμικό πεδίο στο οποίο η αισθητική καινοτομία, η τεχνολογική ανάπτυξη και ο κοινωνικός προβληματισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Πως μπορεί σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο να επιτευχθεί η ζωτικής σημασίας διεύρυνση των ορίων της παραδοσιακής μουσικής αντίληψης και η επικοινωνία του ανοίκειου, πρωτόγνωρου ήχου και σκέψης της πρωτοποριακής δημιουργίας στο κοινό;

Ιάκωβος Σταϊνχάουερ,

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ

Θεματική: Το ακαδημαϊκό περιβάλλον ως δημιουργικό πεδίο συνάντησης: αισθητική καινοτομία, θεσμοί και διεπιστημονικότητα

Συντονιστής: Ιάκωβος Σταϊνχάουερ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Συμμετέχουσες/οντες:

● Ελένη Ράλλη (Hochschule der Künste Bern, Ελβετία)

● Κατερίνα Τζεδάκη (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο)

● Δημήτρης Παπαγεωργίου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

● Θάνος Πολυμενέας – Λιοντήρης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

● Στυλιανός Δήμου (Grieg Academy, University of Bergen, Νορβηγία)

● Γιάννης Μποκέας (Υπ. Διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

20:30 – 21:00 Διάλειμμα

21:00 Συναυλία Ι

Λίνα Τόνια | Sirènes des mondes invisibles (2023) για φλάουτο, κλαρινέτο, πιάνο, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο

Φλάουτο: Σοφία Χατζή, Κλαρινέτο: Τριαντάφυλλος Μαρούγκας, Πιάνο: Γεωργία-Ευαγγελία Κουρμπέλη, Βιολί: Δανάη Παπάζογλου, Βιόλα: Ελένη Σπαχή, Βιολοντσέλο: Κλεοπάτρα Δαρδάλη

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας

Γιάννης Αγγελάκης |Διάφανη Νύχτα (2007), για βιολί και πιάνο

Βιολί: Θοδωρής Αλτόγλου, Πιάνο: Στάθης Χωματσάς

Δημήτρης Ανδρικόπουλος | Μοιρολόι III (2022), για κλαρινέτο και ηλεκτρονικά

Κλαρινέτο: Τριαντάφυλλος Μαρούγκας

Βασιλική Λεγάκη | Philomela’s Dream (2024), για βιολί και ηλεκτρονικά

Bιολί: Φώτης Ασημάκης

Κωνσταντία Γουρζή | Apollon, επτά μινιατούρες για πιάνο τρίο (2023)

Βιολί: Βασίλης Τράπαλης , Βιολοντσέλο: Κλεοπάτρα Δαρδάλη, Πιάνο: Γεωργία-Ευαγγελία Κουρμπέλη

Δημήτρης Παπαγεωργίου | Oumuamua (2022–23), για κανονάκι και κουαρτέτο εγχόρδων

Κανονάκι: Θάλεια Θωμοπούλου, Βιολί Ι: Θοδωρής Αλτόγλου, Βιολί ΙΙ: Δανάη Παπάζογλου, Βιόλα: Ελένη Σπαχή, Βιολοντσέλο: Νάσος Κοκκώνης

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας

Ορέστης Καραμανλής | Recover (2020), για πιάνο και ηλεκτρονικά

Πιάνο: Λυδία Ιατράκη

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(Πειραματικό Θέατρο). Ώρα 18:30.Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/sunedrio-sugxronis-mousikis-se-sunergasia-me-to-ethniko-kapodistriako-panepistimio-athinon-565

Κυριακή 1 Μαρτίου 2026

Συνέδριο Σύγχρονης Μουσικής σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- 2η ημέρα.

Συνεδρία ΙΙ – Σύγχρονη μουσική δημιουργία στην εποχή της Τεχνητής

Νοημοσύνης

Η μουσική δημιουργία με μεικτά μέσα, ως εξέλιξη της ηλεκτροακουστικής μουσικής του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, συγκροτεί σήμερα ένα σύνθετο πεδίο καλλιτεχνικής δημιουργίας που εδράζεται στη σύζευξη ακουστικών οργάνων και ψηφιακών διαδραστικών τεχνολογιών.

Η εξέλιξη της μουσικής τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα στους συνθέτες να αξιοποιούν νέα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, νέα διασυνδετικά και καινοτόμες τεχνολογίες και τεχνικές, όπως η επεξεργασία του ήχου σε πραγματικό χρόνο, η χωρική διάχυση του ήχου, καθώς και χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, το ακουστικό όργανο παύει να λειτουργεί ως αυτάρκης ηχητική οντότητα και μετατρέπεται σε ένα επαυξημένο πολυδύναμο όργανο. Οι νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τη μουσική σημειογραφία, τη διάδραση του εκτελεστή με υπολογιστή, την πρόσληψη από τον ακροατή και τη δημιουργία νέων εμπειριών και συναισθημάτων.

Στο πλαίσιο της παρούσας συνεδρίας θα συζητήσουμε με τις συνθέτριες και τους συνθέτες διάφορα θέματα που αφορούν την χρήση των νέων τεχνολογιών στο έργο τους. Πώς επιτυγχάνουν την γεφύρωση μεταξύ οργανικού και ηλεκτρονικού ήχου για να δημιουργήσουν πολυαισθητηριακές εμπειρίες?

Πως χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία της σύγχρονης Μουσικής Τεχνολογίας και Πληροφορικής για να αναπτύξουν το δικό τους ιδίωμα? Πώς η τεχνολογία επεκτείνει την εκτελεστική πρακτική των οργάνων προς την πολυηχοχρωματικότητα? Πως και γιατί χρησιμοποιούν προγραμματιστικά περιβάλλοντα για την σύνθεση και με ποια αισθητική κατεύθυνση?

Τέλος, θα εστιάσουμε στον διάλογο ανθρώπου–μηχανής διερευνώντας αν και με ποιους τρόπους οι συνθέτες κάνουν χρήση νέων διασυνδετικών καθώς και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για τη σύνθεση και επεξεργασία του ήχου, για την αλληλεπίδραση με τους εκτελεστές σε πραγματικό χρόνο, καθώς και για την διάδραση σε επίπεδο αυτοσχεδιασμού.

Αναστασία Γεωργάκη, Καθηγήτρια Μουσικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ- Θεματική: Νέα μέσα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: τρόποι χρήσης στη σύγχρονη συνθετική πρακτική – Συντονίστρια: Αναστασία Γεωργάκη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Συμμετέχουσες/οντες:

● Βασιλική Λεγάκη (Υπ. Διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

● Πηνελόπη Μπεκιάρη (Υπ. Διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

● Δημήτρης Ανδρικόπουλος (School of Music and Performing Arts, Πόρτο, Πορτογαλία)

● Μάνος Παναγιωτάκης (Συνθέτης)

● Μιχάλης Παρασκάκης (Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών)

● Ορέστης Καραμανλής (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

20:30 – 21:00 Διάλειμμα

21:00 Συναυλία ΙΙ

Στυλιανός Δήμου | flatline rewind (2019), για κουιντέτο ξύλινων πνευστών

Φλάουτο: Σοφία Χατζή, Όμποε: Φώτης Χατζής, Κλαρινέτο: Τριαντάφυλλος Μαρούγκας, Φαγκότο: Μάριος Καπηλίδης, Κόρνο: Πέτρος Γαλάνης

Μουσική διεύθυνση: Στυλιανός Δήμου

Φανή Κοσώνα | Δύο Κομμάτια για Φαγκότο και Πιάνο (Παλμός | Βοή – Ροή) (2001),

Φαγκότο: Βασίλης Πριόβολος, Πιάνο: Γεωργία-Ευαγγελία Κουρμπέλη

Ελένη Ράλλη | Small, Light Moments (2020), για πιάνο

Πιάνο: Στάθης Χωματσάς

Καλλιόπη Τσουπάκη | No Name I & II (1997 – 98), για όμποε και βιολί

Όμποε: Φώτης Χατζής, Βιολί: Φώτης Ασημάκης

Πηνελόπη Μπεκιάρη | Rhoē (2026), για πιάνο και ηλεκτρονικά

Πιάνο: Πηνελόπη Μπεκιάρη

Αφιέρωμα στους Κρήτες συνθέτες

Μηνάς Μπορμπουδάκης | Αιολική Ελεγεία (2006 – 07), για φλάουτο

Φλάουτο: Μυρτώ Μαρή

Μιχάλης Παρασκάκης | Φλοιός | Cortex (2016), για πιάνο

Πιάνο: Στάθης Χωματσάς

Μάνος Παναγιωτάκης | Octet (2025), για σύνολο δωματίου

Φλάουτο: Μυρτώ Μαρή, Κλαρινέτο: Τριαντάφυλλος Μαρούγκας, Φαγκότο: Μάριος Καπηλίδης, Κόρνο: Πέτρος Γαλάνη, Βιολί Ι: Θοδωρής Αλτόγλου, Βιολί ΙΙ: Δανάη Παπάζογλου, Βιόλα: Ελένη Σπαχή, Βιολοντσέλο: Νάσος Κοκκώνης

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Γιάννης Πρωτόπαπας (Μαέστρος, ΠΣΚΗ / ΕΚΠΑ)

Αναστασία Γεωργάκη (Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ)

Ιάκωβος Σταϊνχάουερ (Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ)

Ορέστης Καραμανλής (Επικ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ)

Βασίλης Πριόβολος (Υπ. Μεταδιδάκτορας, ΕΚΠΑ)

Γιάννης Μποκέας (Υπ. Διδάκτορας, ΕΚΠΑ)

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(Πειραματικό Θέατρο). Ώρα 18:30.Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/sunedrio-sugxronis-mousikis-se-sunergasia-me-to-ethniko-kapodistriako-panepistimio-athinon-565

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture στο YouTube

On line πρεμιέρα: «Ζαμπέτας, ο αιώνιος». Η συναυλία που παρουσιάστηκε στο «Τέχνη Καθ’ Οδόν» το 2025 θα είναι από σήμερα διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι πολιτισμού στο YouTube. Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: www.youtube.com/c/HeraklionArtsCulture και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026

Μουσική Δωματίου – Συναυλία με το Νέο Κρητικό Κουαρτέτο

Το Νέο Κρητικό Κουαρτέτο, μέλος της πανευρωπαϊκής πλατφόρμας ανάδειξης νέων κουαρτέτων Merita και του γαλλικού ιδρύματος ProQuartet για την στήριξη κουαρτέτων σε όλη την Ευρώπη, σας προσκαλεί σε ακόμη μια βραδιά κουαρτέτων του διεθνούς ρεπερτορίου, αλλά και σημαντικών Ελλήνων συνθετών. Θα ερμηνευτούν το πρώτο κουαρτέτο του Νίκου Σκαλκώτα καθώς και το δεύτερο κουαρτέτο του Γιοχάνες Μπραμς. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(αίθουσα Συναυλιών). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/kuklos–mousiki-domatiou-br-aithousa-sunaulion-566

Εγκαίνια ατομικής έκθεσης φωτογραφίας του Γιάννη Μανιώρου με τίτλο: «Ταξιδευόντας». Στην έκθεση εκτίθενται κυρίως τοπία της Κρήτης — ενός τόπου βαθιά οικείου και ταυτόχρονα ανεξάντλητου. Οι εικόνες αποτυπώνουν στιγμές φωτός και ησυχίας, όπου το τοπίο δεν είναι απλώς φόντο, αλλά φορέας μνήμης και συναισθήματος. Η έκθεση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στην «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ηρακλείου, εταιρεία για τη νόσο Alzheimer και την υγιή γήρανση, ως μια πράξη προσφοράς και επιστροφής μέσα από την τέχνη.

Διάρκεια έκθεσης: Τετάρτη 4 Μαρτίου έως Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Πολυχώρος -Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου(Χρυσοστόμου 8). Ώρα έναρξης εγκαινίων: 18:00. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/photo-giannis-manioros-taxideuontas/

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026

Ομιλία με θέμα «Η Γυναίκα Συνταξιούχος – Ενεργή & Δημιουργική» διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού Ηρακλείου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας

Η ομιλία, η οποία είναι ανοικτή για το κοινό, έχει στόχο να αναδείξει τον ρόλο, τις προκλήσεις και τη συμβολή της γυναίκας συνταξιούχου στη σύγχρονη κοινωνία, εστιάζοντας σε ζητήματα κοινωνικής συμμετοχής, ενεργής γήρανσης, αλληλεγγύης και ποιότητας ζωής.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο. Ώρα έναρξης: 18:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/h-gynaika-suntaxiouxos/

Συνεχίζονται:

Έκθεση ζωγραφικής Χάρη Βαϊλάκη

Έργα ζωγραφικής του Χάρη Βαϊλάκη θα φιλοξενούνται στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου- Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου μέχρι και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου – Δημοτικής Πινακοθήκης και της Περιφέρειας Κρήτης. Διάρκεια Έκθεσης: Έως Σάββατο 14 Μαρτίου 2026.

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Πλατεία Λιονταριών)

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/haris-vailakis/

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ.

Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως,

όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του. Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης,

αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.Διαβάστε περισσότερα εδώ: : https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου στον παρακάτω σύνδεσμο: