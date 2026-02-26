Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Κοπή πίτας και ετήσιος χορός από την ΄Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Ένωσή μας, φέτος, επέλεξε να γιορτάσει την κοπή της πίτας και τον ετήσιο χορό της με έναν ήσυχο και ζεστό τρόπο, αφιερωμένο αποκλειστικά στους συναδέλφους μας.

Μια ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί, μεταξύ μας, σαν συνάδελφοι και φίλοι, όπως αξίζει σε ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια καθημερινότητα.
Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου σας περιμένουμε όλους στο κέντρο «Θυμέλη», για να κόψουμε την πίτα μας και να περάσουμε μια όμορφη βραδιά, με καλή παρέα, μουσική και χαμόγελα.

🎶 Θα μας διασκεδάσουν:
Ηρώ Γεωργακάκη
Γιώργος Παξιμαδάκης
🕙 Προσέλευση: 22:00
🕥 Έναρξη: 22:30

Η τιμή εισόδου είναι 25€ ανά άτομο.
Με τις κάρτες εισόδου παρέχεται μια απλή φιάλη ανά 4 άτομα.
Επιπλέον συνοδευτικά:
1 ποικιλία ορεκτικών
1 ποικιλία φρούτων
1 ποικιλία λαχανικών

Επόμενες φιάλες:
60€ απλή
80€ special

Η βραδιά γίνεται αποκλειστικά για να συναντηθούμε, να γελάσουμε, να διασκεδάσουμε και να νιώσουμε λίγο πιο κοντά ο ένας στον άλλον.
Θέλουμε να είμαστε όλοι εκεί.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμήσουμε:

• Τους συναδέλφους–μέλη μας που συνταξιοδοτήθηκαν, για όλα όσα πρόσφεραν

• Τα παιδιά συναδέλφων μας που πέτυχαν στις Πανελλήνιες, κάνοντάς μας περήφανους
Ευχόμαστε σε όλους υγεία, δύναμη και όμορφες στιγμές για τη νέα χρονιά.
Να είμαστε καλά, ενωμένοι και πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον.
Σας περιμένουμε όλους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΥΠΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μανώλης Χνάρης:«Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ μία νέα εθνική...

0
Στη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων...

Βιβλιοπαρουσίαση από το «Οξυγόνο» και τις Εκδόσεις...

0
«Η άνοιξη σταμάτησε στα Τέμπη» Βιβλιοπαρουσίαση από το «Οξυγόνο»...

Μανώλης Χνάρης:«Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ μία νέα εθνική...

0
Στη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων...

Βιβλιοπαρουσίαση από το «Οξυγόνο» και τις Εκδόσεις...

0
«Η άνοιξη σταμάτησε στα Τέμπη» Βιβλιοπαρουσίαση από το «Οξυγόνο»...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μανώλης Χνάρης:«Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ μία νέα εθνική αγροτική πολιτική που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι ανακοίνωσαν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Με στάση εργασίας συμμετέχουν...

Μανώλης Χνάρης:«Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ μία νέα εθνική αγροτική πολιτική που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων...

Βιβλιοπαρουσίαση από το «Οξυγόνο» και τις Εκδόσεις Ραδάμανθυς στο Εργατικό Κέντρο Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η άνοιξη σταμάτησε στα Τέμπη» Βιβλιοπαρουσίαση από το «Οξυγόνο»...

Ανάρτηση Λευτέρη Αυγενάκη για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST