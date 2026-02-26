Ρέθυμνο:Κοπή πίτας και ετήσιος χορός από την ΄Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Η Ένωσή μας, φέτος, επέλεξε να γιορτάσει την κοπή της πίτας και τον ετήσιο χορό της με έναν ήσυχο και ζεστό τρόπο, αφιερωμένο αποκλειστικά στους συναδέλφους μας.

Μια ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί, μεταξύ μας, σαν συνάδελφοι και φίλοι, όπως αξίζει σε ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια καθημερινότητα.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου σας περιμένουμε όλους στο κέντρο «Θυμέλη», για να κόψουμε την πίτα μας και να περάσουμε μια όμορφη βραδιά, με καλή παρέα, μουσική και χαμόγελα.

🎶 Θα μας διασκεδάσουν:

Ηρώ Γεωργακάκη

Γιώργος Παξιμαδάκης

🕙 Προσέλευση: 22:00

🕥 Έναρξη: 22:30

Η τιμή εισόδου είναι 25€ ανά άτομο.

Με τις κάρτες εισόδου παρέχεται μια απλή φιάλη ανά 4 άτομα.

Επιπλέον συνοδευτικά:

1 ποικιλία ορεκτικών

1 ποικιλία φρούτων

1 ποικιλία λαχανικών

Επόμενες φιάλες:

60€ απλή

80€ special

Η βραδιά γίνεται αποκλειστικά για να συναντηθούμε, να γελάσουμε, να διασκεδάσουμε και να νιώσουμε λίγο πιο κοντά ο ένας στον άλλον.

Θέλουμε να είμαστε όλοι εκεί.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμήσουμε:

• Τους συναδέλφους–μέλη μας που συνταξιοδοτήθηκαν, για όλα όσα πρόσφεραν

• Τα παιδιά συναδέλφων μας που πέτυχαν στις Πανελλήνιες, κάνοντάς μας περήφανους

Ευχόμαστε σε όλους υγεία, δύναμη και όμορφες στιγμές για τη νέα χρονιά.

Να είμαστε καλά, ενωμένοι και πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον.

Σας περιμένουμε όλους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΥΠΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ