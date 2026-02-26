Μανώλης Χνάρης:«Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ μία νέα εθνική αγροτική πολιτική που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα»

Στη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον πρωτογενή τομέα συμμετείχε ο Βουλευτής Ρεθύμνης και Υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, όπου συζητήθηκαν οι θεματικές ενότητες που θα εξεταστούν από την επιτροπή, ενώ περαιτέρω έγινε ακρόαση εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα.

Κατά την αρχική του τοποθέτηση ο Μ. Χνάρης επεσήμανε ότι: «το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής γιατί τη θεώρησε υποκριτική μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, αλλά επειδή για εμάς ο πρωτογενής τομέας είναι προτεραιότητα θα συμμετέχουμε ενεργά για να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Δεν πρέπει να δούμε την επιτροπή για κομματική ή πολιτικό συμφέρον αλλά σκοπός μας πρέπει να είναι η χάραξη μιας πραγματικής αγροτικής πολιτικής για την χώρα».

Ακολούθως, ο Βουλευτής Ρεθύμνης υπογράμμισε τις θεματικές ενότητες που πρέπει να συζητηθούν στην επιτροπή. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη νέα Κ.Α.Π. της περιόδου 2028-2034, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαβούλευσης με τον αγροτικό κόσμο, ούτως ώστε να υπάρξει ένας συνολικός και δίκαιος σχεδιασμός για τον τρόπο κατανομής των ενισχύσεων και τη σύνδεσή τους με την πραγματική παραγωγή.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε να εξεταστεί εκ νέου ο φορέας που διαχειρίζεται αυτές τις ενισχύσεις δεδομένου ότι: «το ΠΑΣΟΚ και το σύνολο του πρωτογενούς κλάδου διαφωνεί με την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την μεταφορά του στην ΑΑΔΕ».

Εν συνεχεία, ο Μ. Χνάρης πρότεινε να εξεταστούν αναλυτικά και διεξοδικά τα ζητήματα που απασχολούν τη φυτική παραγωγή, τη ζωική παραγωγή, την αλιεία και τη μελισσοκομία, μέσω της δημιουργίας ξεχωριστών ομάδων εργασίας με σκοπό την πληρέστερη και πιο αποτελεσματική εξεύρεση λύσεων ανά κατηγορία παραγωγής.

Έπειτα, ακολούθησε η ακρόαση του κ. Κωνσταντίνου Λεονταράκη Προέδρου της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, του κ. Ιωάννη Μπουντούκου, Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, του κ. Νικολάου Σταμούλου και του κ. Ιωάννη Αθηναίου,

Προέδρου και Γραμματέα αντίστοιχα της Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας και Αλιευτικού Τουρισμού Ελλάδος, καθώς του κ. Νικολάου Παυλονάσιου και του κ. Δημητρίου Τσιλιά, Προέδρου και Αντιπροέδρου αντίστοιχα της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών.

Αφού, οι εκπρόσωποι των παραγωγών ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις τους, ο Βουλευτής Ρεθύμνης υπέβαλε ερωτήματα τα οποία εστίασαν ιδίως:

i) Στην ερώτηση αν η Κυβέρνηση διαθέτει στρατηγική για την παραγωγή μελιού και την εξωστρέφεια της παραγωγής προκειμένου αυτή να αποκτήσει προστιθέμενη αξία, με τον εκπρόσωπο των μελισσοκόμων να απαντά ότι:

«Δεν υπάρχει καμία στρατηγική ούτε για την παραγωγή αλλά ούτε για την εξωστρέφεια από την πλευρά του Υπουργείου». Επίσης, σε σχέση με τις παράνομες ελληνοποιήσεις και ενόψει της συμφωνίας Ε.Ε. – Mercosur ανέφερε ότι η συμφωνία:

«είναι μείζον θέμα» για το οποίο «δεν υπάρχουν μέτρα από την ελληνική πολιτεία να μας προασπίσει», αναδεικνύοντας την ανάγκη αναγνώρισης και κατοχύρωσης των ελληνικών μελιών και επικρίνοντας την Κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε σε τίποτα «για την κάλυψη των νομοθετικών κενών που υπάρχουν στους ελέγχους ιχνηλασιμότητας του μελιού».

ii) Στην ερώτηση αν η Κυβέρνηση έχει προβεί σε επαρκή διαβούλευση για τη χάραξη των θαλασσίων πάρκων, με τους εκπροσώπους των Αλιέων να απαντούν ότι: «τα θαλάσσια πάρκα είναι μια καταστροφή», αφού «θα φέρουν μία νέα απαγόρευση της τάξης του 18%, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα το 75% των χωρικών μας υδάτων να είναι αυστηρά απαγορευμένη περιοχή για αλιεία και μηχανότρατα».

Τέλος, σε σχετική ερώτηση του Μ. Χνάρη, οι φορείς επιβεβαίωσαν την πρόθεση των Αλιέων να ενταχθούν στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, επικρίνοντας την αδικαιολόγητη στάση της Πολιτείας να μην τους αποζημιώνει για τις καταστροφές που υφίστανται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

iii) Στην ερώτηση εάν η Πολιτεία δίνει ικανά κίνητρα να εγκατασταθεί ένας νέος άνθρωπος στην ύπαιθρο, με τον εκπρόσωπο των νέων αγροτών να απαντά αρνητικά λόγω της απουσίας ποιότητας ζωής και υποδομών στην ύπαιθρο.

Επίσης, εστίασε την εκπαίδευση των νέων αγροτών αναφέροντας ότι μόλις «το 0,7% των Ελλήνων αγροτών έχει λάβει μια ουσιαστική και συστηματική εκπαίδευση στον αγροτικό τομέα», καταλήγοντας ότι πρέπει να αναμορφωθεί ριζικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ιδιαίτερα εγκατάστασης των νέων αγροτών.

Τέλος, κατόπιν σχετικής ερώτησης του Μ. Χνάρη επιβεβαίωσε την ανάγκη αναβάθμισης και ενίσχυσης του Προγράμματος Νέων Αγροτών με επιπλέον οικονομικά και επαγγελματικά κίνητρα αλλά και με ισχυρότερες δεσμεύσεις ούτως ώστε να εντάσσονται στο πρόγραμμα μόνο αυτοί που θέλουν να ασκήσουν πραγματικά το επάγγελμα του αγρότη