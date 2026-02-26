«Η άνοιξη σταμάτησε στα Τέμπη»

Βιβλιοπαρουσίαση από το «Οξυγόνο» και τις Εκδόσεις Ραδάμανθυς στο Εργατικό Κέντρο Χανίων

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που θα γίνουν στα Χανιά στις 27 και 28 Φεβρουαρίου για το έγκλημα των Τεμπών, ενώνουμε τη φωνή μας, με τη φωνή των οικογενειών των θυμάτων Τεμπών, που παλεύουν για Δικαιοσύνη.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2026, η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Χανίων «Οξυγόνο» σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ραδάμανθης, θα παρουσιάσουν το βιβλίο-συλλογικό αφιέρωμα «Η άνοιξη σταμάτησε στα Τέμπη» των Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής και Αυτογνωσίας Χανίων και Ρεθύμνου, στις 7 το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι: Άννα Καλιβρετάκη, Μιχάλης Μαραγκάκης,

Κώστας Σταυρουλάκης, Χρήστος Τσαντής, Ανδρέας Χιωτάκης.

Θα γίνουν παρεμβάσεις από τους συγγραφείς του βιβλίου και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Το έγκλημα των Τεμπών δεν ήταν «ένα ανθρώπινο λάθος». Σε αυτό το συλλογικό έργο, οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς και τα Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής και Αυτογνωσίας Χανίων & Ρεθύμνου, συγκεντρώνουν τις φωνές δημιουργών, ποιητών, συγγραφέων, ηθοποιών και εκπαιδευτικών, που γράφουν για να μη σβήσει η μνήμη. Ποίηση, διήγημα, μαρτυρία και πολιτικός λόγος, συνθέτουν

ένα βιβλίο-κραυγή για Δικαιοσύνη.

Ένα βιβλίο αφιερωμένο σε όσους ταξίδεψαν χωρίς επιστροφή και σε όσους συνεχίζουν να αγωνίζονται για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Στο συλλογικό αφιέρωμα των Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής και Αυτογνωσίας των Εκδόσεων Ραδάμανθυς, για το έγκλημα των Τεμπών, γράφουν οι:

Στέλλα Αρώνη, Χριστίνα Βεριβάκη, Μαρία Καλπακίδου, Μαρία Καμηλάκη Μανογιαννάκη,

Γιώργος Κατσαντώνης, Μαιριλή Κορφιάτη, Αγγελική Λυγινού, Εύα Μαζοκοπάκη, Μιχάλης Μαραγκάκης, Φωτεινή Μπομπολάκη, Ηρακλής Παπαδάκης, Χρυσούλα

Πατεράκη, Κωστής Σταυρουλάκης, Σοφία Τανακίδου, Χρήστος Τσαντής.

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο.

Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση .

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη !