Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Βιβλιοπαρουσίαση από το «Οξυγόνο» και τις Εκδόσεις Ραδάμανθυς στο Εργατικό Κέντρο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Η άνοιξη σταμάτησε στα Τέμπη»
Βιβλιοπαρουσίαση από το «Οξυγόνο» και τις Εκδόσεις Ραδάμανθυς στο Εργατικό Κέντρο Χανίων
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που θα γίνουν στα Χανιά στις 27 και 28 Φεβρουαρίου για το έγκλημα των Τεμπών, ενώνουμε τη φωνή μας, με τη φωνή των οικογενειών των θυμάτων Τεμπών, που παλεύουν για Δικαιοσύνη.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2026, η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Χανίων «Οξυγόνο» σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ραδάμανθης, θα παρουσιάσουν το βιβλίο-συλλογικό αφιέρωμα «Η άνοιξη σταμάτησε στα Τέμπη» των Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής και Αυτογνωσίας Χανίων και Ρεθύμνου, στις 7 το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι: Άννα Καλιβρετάκη, Μιχάλης Μαραγκάκης,
Κώστας Σταυρουλάκης, Χρήστος Τσαντής, Ανδρέας Χιωτάκης.

Θα γίνουν παρεμβάσεις από τους συγγραφείς του βιβλίου και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Το έγκλημα των Τεμπών δεν ήταν «ένα ανθρώπινο λάθος». Σε αυτό το συλλογικό έργο, οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς και τα Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής και Αυτογνωσίας Χανίων & Ρεθύμνου, συγκεντρώνουν τις φωνές δημιουργών, ποιητών, συγγραφέων, ηθοποιών και εκπαιδευτικών, που γράφουν για να μη σβήσει η μνήμη. Ποίηση, διήγημα, μαρτυρία και πολιτικός λόγος, συνθέτουν

ένα βιβλίο-κραυγή για Δικαιοσύνη.

Ένα βιβλίο αφιερωμένο σε όσους ταξίδεψαν χωρίς επιστροφή και σε όσους συνεχίζουν να αγωνίζονται για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.
Στο συλλογικό αφιέρωμα των Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής και Αυτογνωσίας των Εκδόσεων Ραδάμανθυς, για το έγκλημα των Τεμπών, γράφουν οι:
Στέλλα Αρώνη, Χριστίνα Βεριβάκη, Μαρία Καλπακίδου, Μαρία Καμηλάκη Μανογιαννάκη,

Γιώργος Κατσαντώνης, Μαιριλή Κορφιάτη, Αγγελική Λυγινού, Εύα Μαζοκοπάκη, Μιχάλης Μαραγκάκης, Φωτεινή Μπομπολάκη, Ηρακλής Παπαδάκης, Χρυσούλα
Πατεράκη, Κωστής Σταυρουλάκης, Σοφία Τανακίδου, Χρήστος Τσαντής.

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο.
Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση .
Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη !

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Κοπή πίτας και ετήσιος χορός από την...

0
Η Ένωσή μας, φέτος, επέλεξε να γιορτάσει την κοπή...

Μανώλης Χνάρης:«Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ μία νέα εθνική...

0
Στη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων...

Ρέθυμνο:Κοπή πίτας και ετήσιος χορός από την...

0
Η Ένωσή μας, φέτος, επέλεξε να γιορτάσει την κοπή...

Μανώλης Χνάρης:«Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ μία νέα εθνική...

0
Στη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανάρτηση Λευτέρη Αυγενάκη για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Επόμενο άρθρο
Μανώλης Χνάρης:«Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ μία νέα εθνική αγροτική πολιτική που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι ανακοίνωσαν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Με στάση εργασίας συμμετέχουν...

Ρέθυμνο:Κοπή πίτας και ετήσιος χορός από την ΄Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Ένωσή μας, φέτος, επέλεξε να γιορτάσει την κοπή...

Μανώλης Χνάρης:«Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ μία νέα εθνική αγροτική πολιτική που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων...

Ανάρτηση Λευτέρη Αυγενάκη για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST