Ανάρτηση Λευτέρη Αυγενάκη για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για την λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

“Κλείνει σήμερα ένας κύκλος διερεύνησης που αφορά τη λειτουργία ενός από τους πιο κρίσιμους Οργανισμούς για τον πρωτογενή τομέα της χώρας: του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ήταν μια εκτενής και απαιτητική διαδικασία: 5 ολόκληροι μήνες, 50 συνεδριάσεις, εκατοντάδες ώρες εργασίας, δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων. Εξετάστηκαν αναλυτικά στοιχεία, χιλιάδες έγγραφα και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούσαν και την περίοδο της δικής μου θητείας στο ΥΠΑΑΤ.

Αποφάσισα όλο αυτό το διάστημα να σταθώ με νηφαλιότητα και απόλυτη προσήλωση απέναντι στο έργο και την αποστολή της εξεταστικής επιτροπής και των μελών της.

Να συμβάλλω πλήρως στη διαδικασία. Να αφήσω τα στοιχεία να μιλήσουν μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής.

Ο έλεγχος άλλωστε είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας.

Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση.

Το τελικό, επίσημο πόρισμα εξεδόθη από την εξεταστική επιτροπή. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, αλλά η ποινικοποίηση και οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες δεν έχουν χώρο στην Δημοκρατία μας.

Με την ίδια συνέπεια και θεσμική προσήλωση συνεχίζω το έργο μου.”