Ο Δήμος Ρεθύμνης τιμάται το Σάββατο με το σήμα του «φιλικού προς το ποδήλατο προορισμού»

Μια σημαντική διάκριση θα απονεμηθεί στον Δήμο Ρεθύμνης το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία των Πανελλήνιων Ποδηλατικών Αγώνων Κυπέλλου μικρών κατηγοριών που διεξάγονται το Σαββατοκύριακο.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης ο Δήμος Ρεθύμνης θα λάβει από τη Διευθύντρια της NatTour Βικυ Καραντζάβελου το σήμα «Bike Friendly Destination» (Προορισμός φιλικός προς το ποδήλατο) για την περίοδο 2026-2029.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 18:50 στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ θα προηγηθούν σύντομη ποδηλατική βόλτα/ξενάγηση των παρισταμένων στην Παλιά Πόλη και το καλωσόρισμα εκ μέρους του Εντεταλμένου Συμβούλου Τουρισμού Κωνσταντίνου Γασπαράκη.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Άτλας και με το Σωματείο Εστίασης Ρεθύμνου.

Ο Δήμος Ρεθύμνης διακρίνεται για την περιβαλλοντική ευαισθησία και για τις πρωτοποριακές δράσεις που εφαρμόζει συστηματικά προωθώντας την ποδηλατική κουλτούρα.