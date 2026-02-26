Αναζήτηση
Ο Δήμος Ρεθύμνης τιμάται το Σάββατο με το σήμα του «φιλικού προς το ποδήλατο προορισμού»

Μια σημαντική διάκριση θα απονεμηθεί στον Δήμο Ρεθύμνης το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία των Πανελλήνιων Ποδηλατικών Αγώνων Κυπέλλου μικρών κατηγοριών που διεξάγονται το Σαββατοκύριακο.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης ο Δήμος Ρεθύμνης θα λάβει από τη Διευθύντρια της NatTour Βικυ Καραντζάβελου το σήμα «Bike Friendly Destination» (Προορισμός φιλικός προς το ποδήλατο) για την περίοδο 2026-2029.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 18:50 στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ θα προηγηθούν σύντομη ποδηλατική βόλτα/ξενάγηση των παρισταμένων στην Παλιά Πόλη και το καλωσόρισμα εκ μέρους του Εντεταλμένου Συμβούλου Τουρισμού Κωνσταντίνου Γασπαράκη.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Άτλας και με το Σωματείο Εστίασης Ρεθύμνου.

Ο Δήμος Ρεθύμνης διακρίνεται για την περιβαλλοντική ευαισθησία και για τις πρωτοποριακές δράσεις που εφαρμόζει συστηματικά προωθώντας την ποδηλατική κουλτούρα.

Μ. Μποκέας: «Η αξιοποίηση του Αλμυρού με σεβασμό στο περιβάλλον και με κεντρικό ρόλο τον Δήμο Μαλεβιζίου»
Ανάρτηση Λευτέρη Αυγενάκη για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι ανακοίνωσαν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Με στάση εργασίας συμμετέχουν...

Ρέθυμνο:Κοπή πίτας και ετήσιος χορός από την ΄Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Ένωσή μας, φέτος, επέλεξε να γιορτάσει την κοπή...

Μανώλης Χνάρης:«Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ μία νέα εθνική αγροτική πολιτική που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων...

Βιβλιοπαρουσίαση από το «Οξυγόνο» και τις Εκδόσεις Ραδάμανθυς στο Εργατικό Κέντρο Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η άνοιξη σταμάτησε στα Τέμπη» Βιβλιοπαρουσίαση από το «Οξυγόνο»...

