Μ. Μποκέας: «Η αξιοποίηση του Αλμυρού με σεβασμό στο περιβάλλον και με κεντρικό ρόλο τον Δήμο Μαλεβιζίου»

Η αξιοποίηση του Αλμυρού ποταμού πρέπει να προχωρήσει με απόλυτο σεβασμό στον φυσικό πόρο και το περιβάλλον, με κεντρικό άξονα τον Δήμο Μαλεβιζίου και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αυτό υπογράμμισε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ο Αλμυρός μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική λύση στα προβλήματα ύδρευσης που παρουσιάζονται λόγω της λειψυδρίας τόσο στο Δήμο, αλλά και ευρύτερα στο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε παρέμβαση δεν θα αλλοιώνει τον χαρακτήρα και την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής.

Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στις διαχρονικές προσπάθειες αξιοποίησης του Αλμυρού ποταμού, τόσο κατά τη δημοτική περίοδο του Γιώργου Μαρκογιαννάκη όσο και κατά τη θητεία του Κώστα Μαμουλάκη, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα απασχολεί εδώ και χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη νέα μονάδα που εγκαινιάστηκε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, η οποία αντλεί νερό απευθείας από την εκβολή των πηγών του Αλμυρού, ενισχύοντας το υδρευτικό σύστημα τόσο του Γαζίου όσο και της περιοχής Μαδέ και Λυγαριάς.

Σύμφωνα με τις προμελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη, η πρόταση που επεξεργάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου και αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα, περιλαμβάνει τη δημιουργία ταμιευτήρα, όπου θα αποθηκεύεται νερό από τον Αλμυρό κατά τις περιόδους που η πηγή εκβάλλει γλυκό νερό.

Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του εργοστασίου της ΔΕΗ για τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου, ο οποίος θα μπορεί να λειτουργεί τόσο ως μονάδα διύλισης όσο και ως επισκέψιμος χώρος – ένα πρότυπο υδατικό πάρκο με περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, καμία πρόταση που έχει κατατεθεί δεν απορρίπτεται εκ προοιμίου, καθώς στόχος είναι η διαμόρφωση της βέλτιστης, τεχνικά τεκμηριωμένης και περιβαλλοντικά βιώσιμης λύσης. Προϋπόθεση όμως είναι οι προτάσεις αυτές να διασφαλίζουν τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του νερού ως αγαθού καθώς και το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να υπάρχει και ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό : Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα να συνδέεται και με την οικονομική βιωσιμότητα των έργων και τη διασφάλιση μιας τιμής που να μπορεί να πληρώσει ο καταναλωτής.

Η ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ενημερωθούν πλήρως οι δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και οι δημότες και να ακολουθήσει ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο Μενέλαος Μποκέας αναφέρθηκε επίσης στη μελέτη που παρέλαβε πρόσφατα ο Δήμος, η οποία υποδεικνύει 14 θέσεις στο δυτικό τμήμα του Δήμου για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων. Όπως επισήμανε, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και θέσεις στην Κοινότητα Αχλάδας, όπου σήμερα δεν λειτουργεί δημοτική γεώτρηση.

Ο Δήμαρχος πρόσθεσε ότι έχει ήδη υποβληθεί σχετικό αίτημα χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις.