Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Στην Αθήνα εκτάκτως για τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην Αθήνα μετέβη εκτάκτως σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο Δήμαρχος αιτείται την απόσυρση του θέματος που αφορά τη δημιουργία ξενοδοχείων στον ιστορικό λόφο Καστέλλι στα Χανιά, υποστηρίζοντας την πάγια και ομόφωνη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων ενάντια στη δημιουργία ξενοδοχείων στον ιστορικό λόφο Καστέλλι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων του ΥΠΠΟ, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και τα εξής θέματα:
Α) Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης σε παραδοσιακό ξενοδοχείο ΑΑ τάξης των τριών κτηρίων (των παλιών στρατώνων, των παλιών φυλάκων και του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της V Μεραρχίας) που βρίσκονται στο λόφο Καστέλλι, στην εντός των τειχών πόλη των Χανίων, ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης με μισθωτή την εταιρεία «Belvedere ΕΠΕ».

Β) Έγκριση ή μη της τεχνικής έκθεσης συντήρησης των λίθινων γείσων, πεσσών και λίθινων στοιχείων των παραθύρων των όψεων του ιστορικού διατηρητέου μνημείου της πρώην 5ης Μεραρχίας στο λόφο Καστέλλι, στην εντός των τειχών πόλη των Χανίων, φερόμενης ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Τάσος Αλόγλου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Πλατανια:Απουσία Δημάρχου, λόγω συμμετοχής του σε...

0
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από...

Βασίλης Κεγκέρογλου: Απαλλαγή των σεισμόπληκτων από τον...

0
Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου...

Δήμος Πλατανια:Απουσία Δημάρχου, λόγω συμμετοχής του σε...

0
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από...

Βασίλης Κεγκέρογλου: Απαλλαγή των σεισμόπληκτων από τον...

0
Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Πλατανια:Απουσία Δημάρχου, λόγω συμμετοχής του σε δράση της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας και στο Διήμερο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Πλατανια:Απουσία Δημάρχου, λόγω συμμετοχής του σε δράση της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας και στο Διήμερο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από...

Ρέθυμνο:Αναβαθμισμένος και εμπλουτισμένος θα είναι ο 11ος Νικηφόρειος Δρόμος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε αναβαθμισμένη, επηυξημένη και βελτιωμένη έκδοση θα διεξαχθεί ο...

Βασίλης Κεγκέρογλου: Απαλλαγή των σεισμόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου...

«Γυναίκα: Ένα Μουσικό Πορτρέτο»- Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας από τον Δήμο Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη γυναίκα διοργανώνει ο Δήμος...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST