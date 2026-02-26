Στην Αθήνα εκτάκτως για τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης

Στην Αθήνα μετέβη εκτάκτως σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο Δήμαρχος αιτείται την απόσυρση του θέματος που αφορά τη δημιουργία ξενοδοχείων στον ιστορικό λόφο Καστέλλι στα Χανιά, υποστηρίζοντας την πάγια και ομόφωνη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων ενάντια στη δημιουργία ξενοδοχείων στον ιστορικό λόφο Καστέλλι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων του ΥΠΠΟ, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και τα εξής θέματα:

Α) Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης σε παραδοσιακό ξενοδοχείο ΑΑ τάξης των τριών κτηρίων (των παλιών στρατώνων, των παλιών φυλάκων και του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της V Μεραρχίας) που βρίσκονται στο λόφο Καστέλλι, στην εντός των τειχών πόλη των Χανίων, ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης με μισθωτή την εταιρεία «Belvedere ΕΠΕ».

Β) Έγκριση ή μη της τεχνικής έκθεσης συντήρησης των λίθινων γείσων, πεσσών και λίθινων στοιχείων των παραθύρων των όψεων του ιστορικού διατηρητέου μνημείου της πρώην 5ης Μεραρχίας στο λόφο Καστέλλι, στην εντός των τειχών πόλη των Χανίων, φερόμενης ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Τάσος Αλόγλου.