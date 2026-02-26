Αναζήτηση
Δήμος Πλατανια:Απουσία Δημάρχου, λόγω συμμετοχής του σε δράση της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας και στο Διήμερο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο από την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου θα παραστεί στη καθιερωμένη Ετήσια Ομιλία «Γ.Μαρίνος-Ι.Παπασταματίου» της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας με ομιλητή τον Ομότιμο Καθηγητή Δυναμικής, Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του
Ε. Κ.Π.Α., Δρ. Ευθύμιο Λέκκα, Πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Π.

Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στο Διήμερο Συνέδριο της Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.
Κατά την απουσία του, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στέλιος Δημητρογιαννάκης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην Αθήνα μετέβη εκτάκτως σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, ο Δήμαρχος...

Βασίλης Κεγκέρογλου: Απαλλαγή των σεισμόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ 2026
Στην Αθήνα εκτάκτως για τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
