Βασίλης Κεγκέρογλου: Απαλλαγή των σεισμόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ 2026

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου με τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα, ο Υφυπουργός ενημέρωσε το Δήμαρχο για το αίτημα που είχε θέσει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, σχετικά με την απαλλαγή των σεισμόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ 2026.

Συγκεκριμένα, του γνωστοποίησε ότι επίκειται η ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, για ένα ακόμα χρόνο, σε περιοχές με φυσικές καταστροφές στις οποίες περιλαμβάνεται η περιοχή της Κρήτης που χτυπήθηκε από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 του Αρκαλοχωρίου, όπως αυτή έχει οριοθετηθεί με τις σχετικές αποφάσεις.

Ο Δήμαρχος ζήτησε την έγκαιρη κατάθεση της ρύθμισης στη Βουλή, ώστε να μη βεβαιωθεί ο ΕΝΦΙΑ του 2026 για τα σεισμόπληκτα και να προληφθεί η ταλαιπωρία των ιδιοκτητών τους.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι θα γίνει προσπάθεια να κατατεθεί η ρύθμιση πριν την ανάρτηση του ΕΝΦΙΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες σεισμόπληκτων, δεν θα καταβάλλουν ΕΝΦΙΑ για το 2026.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για όλα τα παραπάνω.