Δήμος Χανίων:«Move It Now – Ας Κινηθούμε Τώρα» Φεστιβάλ και Συνέδριο για την Οδική Ασφάλεια και τη Βιώσιμη Κινητικότητα

Το 1ο Φεστιβάλ Σχολικών Δράσεων Κινητικότητας και Εκπαίδευσης και το 1ο Συνέδριο Δικτύου Συνεργασιών του «Move It Now – Ας Κινηθούμε Τώρα» σηματοδοτούν την κορύφωση μιας χρονιάς γεμάτης βιωματικές δράσεις και δημιουργικές συνεργασίες για την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Η πρωτοβουλία «Move It Now – Ας Κινηθούμε Τώρα» του Δήμου Χανίων τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και υλοποιείται με τη μέριμνα του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, με τη θεσμική υποστήριξη του Αντιδημάρχου Παιδείας, Αντώνη Ι. Βαρδάκη,

σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Η σύλληψη της ιδέας, ο εκπαιδευτικός και οργανωτικός σχεδιασμός, ο συνολικός συντονισμός και η υλοποίηση της πρωτοβουλίας αποτελούν έργο της Άννας Νεμπαυλάκη, Ειδικής Συνεργάτιδας Δημάρχου Χανίων σε θέματα Παιδείας.

Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέσα από ένα ευρύ πλέγμα συνεργασιών, κινητοποιώντας σχολεία, φορείς, υπηρεσίες, επιστημονικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, καλλιτέχνες, εθελοντικές ομάδες και δημοτικές δομές, σε μια κοινή προσπάθεια για ασφαλέστερες, πιο βιώσιμες και ανθρώπινες μετακινήσεις.

Το Φεστιβάλ και το Συνέδριο του «Move It Now – Ας Κινηθούμε Τώρα» υποστηρίζονται από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» |9:00 – 14:00

Το 1ο Φεστιβάλ Σχολικών Δράσεων Κινητικότητας και Εκπαίδευσης αποτελεί τη μεγάλη συνάντηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, που συμμετείχε στο «Move It Now – Ας Κινηθούμε Τώρα».

Περίπου 38 σχολικές μονάδες, εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί τους παρουσιάζουν δράσεις, εμπειρίες και δημιουργικές παρεμβάσεις, που αναπτύχθηκαν μέσα και γύρω από το σχολείο κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μέσα από παρουσιάσεις, αφίσες, καλλιτεχνικές και βιωματικές προσεγγίσεις, αναδεικνύεται το έργο, που ανέπτυξε η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και το ουσιαστικό αποτύπωμα, που αυτό άφησε στα παιδιά.

Ξεχωριστή διάσταση του Φεστιβάλ αποτελεί το γεγονός ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να παρακολουθήσουν το έργο άλλων σχολείων, ανταλλάσσοντας ιδέες, εμπειρίες και καλές πρακτικές μέσα από μια ζωντανή διαδικασία μάθησης, αλληλεπίδρασης και δημιουργικού διαλόγου.

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) |17.00 – 22.00

Η δεύτερη μεγάλη κορύφωση της πρωτοβουλίας πραγματοποιείται μέσα από το 1ο Συνέδριο Δικτύου Συνεργασιών, το οποίο φέρνει στο προσκήνιο το εύρος, το βάθος και τη δυναμική των συνεργειών που αναπτύχθηκαν μέσα από το «Move It Now – Ας Κινηθούμε Τώρα».

Μέσα από παρουσιάσεις, poster session, table stands και panel συζητήσεων, το Συνέδριο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μια βραδιά δημιουργικών συναντήσεων, ανταλλαγής εμπειριών και νέων συνεργασιών, με στόχο τη συνέχιση και τη διεύρυνση της πρωτοβουλίας.

Το Συνέδριο αποτελεί ανοιχτό κάλεσμα προς την κοινωνία των Χανίων, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το μέγεθος της προσφοράς και του έργου, που αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργασία ενός μεγάλου δικτύου εκπαιδευτικών, επιστημονικών, θεσμικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων, εθελοντικών οργανισμών, υπηρεσιών υγείας, συλλόγων, καλλιτεχνών και πολλών υπηρεσιών και τμημάτων του Δήμου Χανίων.

Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει πώς αυτή η συνεργασία μεταφράστηκε σε δράσεις, εμπειρίες και ουσιαστικές παρεμβάσεις μέσα στα σχολεία, στις γειτονιές και στην τοπική κοινωνία.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί σύντομα.