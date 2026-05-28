ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «ακτινογραφία» των νέων κυκλωμάτων – Τα κατηγορητήρια

Οι τελευταίες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνουν ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παράνομων επιδοτήσεων, με δράση από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα – Από τα «μαύρα» εκατομμύρια, στις βεντέτες, τα όπλα και το «κόκκινο βαρελάκι» με τα ναρκωτικά.

Δίχως τέλος φαίνεται να είναι οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με νέα κυκλώματα να κάνουν συνεχώς την «εμφάνισή» τους. Όπως φαίνεται από τις τελευταίες αποκαλύψεις που έκαναν οι Αρχές, τόσο στις Σέρρες, όσο και στην Κρήτη, δεν ήταν λίγοι όσοι προχωρούσαν στη δήλωση ψευδών στοιχείων, προκειμένου να λαμβάνουν χρήματα που δεν τους αναλογούσαν.

Σε μερικές περιπτώσεις δε, επιτήδειοι φέρεται να προχωρούσαν σε εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις, ώστε να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις.

Ειδικότερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας σε δικαστικό και αστυνομικό επίπεδο, έχουν μονοπωλήσει οι δύο «σπείρες» στην Κρήτη, σε Ζωνιανά και Βορίζια, και δύο ακόμη στη Βόρεια Ελλάδα, σε Σέρρες και Θεσσαλονίκη.

Η πλειοψηφία των κατηγορουμένων περνάει το κατώφλι των δικαστηρίων της Ευελπίδων, στην οδό Λουκάρεως, όπου βρίσκονται τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αξίζει να σημειωθεί, πως στο κατηγορητήριο συμπεριλαμβάνεται η κατηγορία για απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Μάλιστα, η δικογραφία που αφορά τις απάτες στην περιοχή των Σερρών αποτελεί μία από τις πρώτες μεγάλες υποθέσεις παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που έφτασαν στο ακροατήριο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, βάζοντας στο μικροσκόπιο τον τρόπο χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων, μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπογραμμίζεται ότι τις επόμενες ημέρες, αναμένονται περαιτέρω αποκαλύψεις, ενώ σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές δεν αποκλείεται να δούμε ακόμα περισσότερες συλλήψεις.

Βαρύ κατηγορητήριο για Κρήτη

Σωρεία βαρύτατων κατηγοριών αποδίδει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα 22 μέλη του κυκλώματος από την Κρήτη που έχουν συλληφθεί για την επί σειρά ετών εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ,

προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται σε ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Σε βάρος των συλληφθέντων οι οποίοι οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί στα γραφεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που αφορά δράση εγκληματικής οργάνωσης που στόχευε απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και των συμφερόντων της ΕΕ.

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δίωξη, κατά περίπτωση, αφορούν: Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης.

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία, αλλά και κατ’ εξακολούθηση.

Άμεση συνέργεια σε απάτη.

Μετά την πολύωρη διαδικασία της απαγγελίας κατηγοριών οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν από την οδό Λουκάρεως, όπου και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να εμφανιστούν σε ανακριτή και από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα «ορφανά» αγροτεμάχια;

Οι κατηγορούμενοι είχαν μεταφερθεί αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ η υπόθεση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια, γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πυρήνας της οργάνωσης φέρονται να ήταν δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο, ηλικίας 67 και 65 ετών, στους οποίους αποδίδεται «αρχηγικός ρόλος» και οι οποίοι σε συνεργασία με υπευθύνους Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ)

εντόπιζαν αδήλωτες ή ελεύθερες εκτάσεις γης σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ιδιοκτήτες τεσσάρων ΚΥΔ σε Πέραμα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σητεία, εκμισθωτές ακινήτων, αλλά και πρόσωπα που φέρονται ως λήπτες παράνομων επιδοτήσεων.

Μέσω της πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζονταν άτομα ως εκμισθωτές και άλλα ως μισθωτές των εκτάσεων, προκειμένου να κατατίθενται αιτήσεις για επιδοτήσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονταν συχνά, λίγο πριν από τη λήξη των προθεσμιών, ώστε να αποφεύγονται οι έλεγχοι. Οι Αρχές εκτιμούν ότι δεκάδες άτομα χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», λαμβάνοντας μικρό ποσοστό από τα ποσά που εισπράττονταν.

Πλέον, οι έρευνες των διωκτικών αρχών επεκτείνονται και εκτός Κρήτης, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο αντίστοιχες ψευδείς δηλώσεις να είχαν κατατεθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Βήμα – βήμα οι απάτες σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Όπως περιγράφεται σε ρεπορτάζ του «Βήματος» και του Βασίλη Λαμπρόπουλου, η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε δύο μεγάλα κυκλώματα στην περιοχή Ηρακλείου και Ρεθύμνου που εκμεταλλεύονταν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με παρουσίαση πλαστών στοιχείων, υφάρπαζαν εκτάσεις από κατοίκους της περιοχής, προχωρούσαν σε εκδικητικούς εμπρησμούς αυτοκινήτων, ενώ διακινούσαν όπλα και εκρηκτικά κ.λπ.

Τα θύματά τους προχωρούσαν τα προηγούμενα χρόνια σε σειρά καταγγελιών για τα παραπάνω, αλλά αυτές δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Μάλιστα οι έρευνες που ακολουθούσαν κατέληγαν συχνά στο συμπέρασμα ότι οι δράστες των εγκληματικών επιθέσεων είναι «άγνωστοι», ή άτομα με ποινικό μητρώο που ενέχονταν στις υποθέσεις αυτές και δέχονταν μικρές ποινές για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, ορισμένες από αυτές τις δίκες ύστερα από παλιότερες μηνύσεις των θυμάτων έχουν προσδιοριστεί για να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Ενδεικτικό αυτών των δικογραφιών είναι οι αναφορές ότι δράστες κάποιων επιθέσεων προκειμένου να δημιουργήσουν άλλοθι

και να αποφύγουν τις αστυνομικές έρευνες πήγαιναν αμέσως μετά από αυτές σε γαμήλιες δεξιώσεις, σε νυκτερινά κέντρα της περιοχής κι έμεναν μέχρι πρωίας, επικοινωνώντας από εκεί με συνεργούς τους. Ακόμη στις δικογραφίες υπάρχουν αναφορές για την προσπάθεια των δραστών να εξαπατήσουν τους κρατικούς ελεγκτές.

Ετσι, όταν υπήρχε ενημέρωση ότι επίκειται έρευνα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο ζωικό τους κεφάλαιο, αυτοί άρχιζαν τις τηλεφωνικές κλήσεις σε συγγενείς και φίλους να τους… συνδράμουν με ολιγόωρη παραχώρηση αιγοπροβάτων.

Η «λύση» αυτή αποτελούσε μια προσπάθεια να παρουσιάσουν μεγάλο αριθμό ζώων (τον οποίο είχαν δηλώσει ψευδώς στη σχετική δήλωση ΟΣΔΕ και στο σχετικό κτηνοτροφικό τους μητρώο) και να λάβουν τελικά τις επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τις οποίες δεν δικαιούνταν.

13 ένοχοι στις Σέρρες

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας έκρινε ομόφωνα ενόχους 13 κατηγορούμενους για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούσε αγροτικές ενισχύσεις, ύψους περίπου 250.000 ευρώ στην περιοχή των Σερρών, κατά την περίοδο 2016-2018. Οι καταδικασθέντες κρίθηκαν, κατά περίπτωση, ένοχοι για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση.

Επιπλέον, στους 13 καταδικασθέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, με αποτέλεσμα οι ποινές να κυμανθούν από 5 έως 26 μήνες φυλάκισης, όλες με τριετή αναστολή. Ακόμα, το δικαστήριο επέβαλε σε κάθε καταδικασθέντα δικαστικά έξοδα ύψους 1.200 ευρώ. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε και η μείωση του ύψους της ζημίας, γεγονός που οδήγησε στη μετατροπή της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Η απόφαση του δικαστηρίου κινήθηκε σε μεγάλο βαθμό στη γραμμή της πρότασης της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Ευγενίας Κυβέλου, η οποία είχε ζητήσει την ενοχή της πλειονότητας των κατηγορουμένων. Η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο, με συνολικά 32 κατηγορούμενους.

Ωστόσο, επτά εξ αυτών επέλεξαν τη διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης, δηλώνοντας ένοχοι και επιστρέφοντας περίπου 165.000 ευρώ από τις επιδοτήσεις που είχαν λάβει. Στους συγκεκριμένους επιβλήθηκαν ποινές από δύο έως τρία έτη φυλάκισης, επίσης με τριετή αναστολή.

300 εμπλεκόμενοι στη Βόρεια Ελλάδα

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει το σκέλος της Θεσσαλονίκης, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ήδη περίπου 300 άτομα, πέραν των 17, που οδηγούνται επίσης ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, λόγω συνάφειας. Το οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες υπολογίζεται σε πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκατοντάδες πρόσωπα εμφανίζονταν ως εκμεταλλευτές «ορφανών» αγροτεμαχίων, υποβάλλοντας αιτήσεις για αγροτικές επιδοτήσεις και εισπράττοντας ποσά μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι και σε αυτήν την περίπτωση, πολλοί από τους «αιτούντες» λάμβαναν μόνο μικρό μέρος των χρημάτων, λειτουργώντας ουσιαστικά ως πρόσωπα βιτρίνα. Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ορισμένοι από τους βασικούς κατηγορούμενους είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές για αντίστοιχες υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων.

1,5 εκατ. ευρώ σε 72χρονη από την Κοζάνη

Οσον αφορά τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα, αυτή τη στιγμή εξετάζεται η δράση κυκλώματος με έδρα τα Τρίκαλα και με κομβικό ρόλο να εμφανίζεται ότι έχουν τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας που είχαν καταφέρει να εισπράξουν ποσά που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ δηλώνοντας ψεύτικο αριθμό αιγοπροβάτων, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου.

Συγκεκριμένα, φέρεται να δήλωναν περισσότερα από 600 ζώα,χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται από τους ελέγχους. Μία δεύτερη υπόθεση εξετάζεται διεξοδικά στην Κοζάνη όπου στο στόχαστρο των Αρχών έχει μπει μια 72χρονη η οποία έχει δηλώσει έσοδα από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνούν τα 1,5 εκατ. ευρώ. Για την υπόθεση αυτή ελέγχονται και άλλοι τουλάχιστον δέκα παραγωγοί.

Τέλος, η ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα ερευνά διεξοδικά δύο υποθέσεις με εικονικές καλλιέργειες σπάνιων φυτών όπου εμπλέκονται 50 τουλάχιστον άτομα που έχουν εισπράξει τεράστια χρηματικά ποσά. Οπως έχει αναδειχθεί από τις μέχρι τώρα έρευνες των αρμόδιων αξιωματικών, από τα μέλη του κυκλώματος έχουν δηλωθεί ψευδή στοιχεία για την εισαγωγή των σπάνιων φυτών, ψευδείς καλλιέργειες και ανύπαρκτες πωλήσεις.

Επίσης εξετάζεται γιατί δεν υπήρξε καταγραφή αυτής της απάτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κι όλα αυτά βεβαίως όταν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένονται νέα αιτήματα αρσης ασυλίας τουλάχιστον πέντε βουλευτών στα πλαίσια του επονομαζόμενου ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι και η έρευνα για τις υπηρεσιακές ευθύνες στελεχών του Οργανισμού.

Το μεγάλο κύκλωμα από Θεσσαλονίκη μέχρι Κρήτη

Όλες αυτές οι υποθέσεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά από πολυθεματική συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, αλλά και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με τις έρευνες να εκτείνονται σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες, Αθήνα και σε περιοχές της Κρήτης όπως Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.

Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε εγκληματικό κύκλωμα που φέρεται να αποκόμισε παράνομο όφελος άνω των 4,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά προέκυψαν 139 κατηγορούμενοι, 39 συλλήψεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Πώς δρούσε το δίκτυο;

Το κύκλωμα, οργανωμένο με διακριτούς ρόλους, φέρεται να αποκόμιζε παράνομες επιδοτήσεις, από το 2019 μέχρι σήμερα, ζημιώνοντας σημαντικά, τόσο τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Ελληνικού Δημοσίου.

Με τη βοήθεια δύο λογιστών, που είχαν τον κεντρικό ρόλο και με τη συνεργασία διαχειριστών κέντρων υποδοχής δηλώσεων και αγροτών, το δίκτυο εντόπιζε «ελεύθερα» αγροτεμάχια, χωρίς δηλώσεις από τους κατόχους τους και τα δήλωναν ως δικά τους, δημιουργώντας παράνομες αιτήσεις για επιδοτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, με την πρόσβαση που διέθεταν οι δύο λογιστές στα δεδομένα και τους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω των συνεργαζόμενων ΚΥΔ (σ.σ. Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων), εντόπιζαν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς τους ιδιοκτήτες. Έπειτα, με τη συνεργασία κατηγορουμένων που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές, δημιουργούσαν εικονικά συμβόλαια μίσθωσης και υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις, δηλώνοντας πως καλλιεργούσαν τα συγκεκριμένα χωράφια.

Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα κατάφερε να αποκομίσει παράνομα χρηματικά ποσά που προέρχονταν από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου. Ένα μέρος των χρημάτων κατευθυνόταν στα μέλη της οργάνωσης για να καλύψουν τόσο ατομικές ανάγκες όσο και τη συνέχιση της παράνομης δραστηριότητας.

Συνολικά κατηγορούνται 139 άτομα, από τα οποία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39, τα 17 σήμερα σε Βόρεια Ελλάδα και Αθήνα.

Έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με ποσά άνω των 355.000 ευρώ.

Κατασχέθηκαν πέντε αυτοκίνητα και μεγάλος όγκος ψηφιακών και γραπτών αποδεικτικών στοιχείων, όπως μισθωτήρια, αποδείξεις καταθέσεων, τιμολόγια, και ιδιόχειρες σημειώσεις, που αποδεικνύουν τη μεθοδικότητα και τον συντονισμό της εγκληματικής δράσης.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει αδικήματα όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, ψευδείς δηλώσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η λεία του κυκλώματος

Οσον αφορά τις έρευνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα η Οικονομική Αστυνομία του «ελληνικού FBI» και η Επιτροπή για το ξέπλυμα χρήματος έχουν προχωρήσει τους τελευταίους μήνες στην εξάρθρωση τριών μεγάλων κυκλωμάτων, με πιο χαρακτηριστική τη δικογραφία που σχηματίστηκε τον Οκτώβριο του 2025 με τη σύλληψη 37 ατόμων (σε σύνολο 125 κατηγορουμένων στη δικογραφία)

σε συντονισμένες εφόδους σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο Κρήτης, υπογραμμίζεται σε ρεπορτάζ του «Βήματος» και του Βασίλη Λαμπρόπουλου.

Στο κύκλωμα συμμετείχαν ιδιοκτήτες και στελέχη Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) οι οποίοι εξέδιδαν ψευδείς βεβαιώσεις και χρησιμοποιούσαν παράνομα λογισμικά συμβατά με του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη ζημία για τα ευρωπαϊκά ταμεία να ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ. Προσφάτως μάλιστα ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αποκάλυψε ότι οι συνολικές δεσμεύσεις περιουσίας και οι έρευνες για το

σύνολο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζουν το ιλιγγιώδες ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Χαρακτηριστική βέβαια εξ αυτών είναι η περίπτωση του «Φραπέ», στον οποίο εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ πολυτελή αυτοκίνητα, όπως και μια Jaguar, με αποτέλεσμα να δεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία αλλά και αντίστοιχα περιουσιακά γυναίκας κτηνοτρόφου, πρώην στελέχους της ΝΔ.

Οι «φαμίλιες» και μία βεντέτα πίσω από τις αποκαλύψεις

Όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ του, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι τρεις υποθέσεις στη Βόρεια Ελλάδα αφορούν ισάριθμα κυκλώματα με περισσότερα από 60 μέλη που λάμβαναν κι εκείνα παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικού ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που επίκειται να δεχθεί καίριο πλήγμα φέρεται να έχει τουλάχιστον 20 μέλη και σχετίζεται με διακίνηση όπλων και ναρκωτικών.

Σε δεύτερο χρόνο – και μέχρι το τέλος του 2026 – αναμένεται ο σχηματισμός δικογραφιών και αντίστοιχες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για άλλες 5-6 «φαμίλιες» με ποινική δραστηριότητα στην Κρήτη.

Ολα αυτά σε συνέχεια της εντολής που είχε δοθεί από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη – μετά την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου – για τη διάλυση συνολικά 12-15 οικογενειακών δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Η τεράστια αυτή επιχείρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί με τη συγκέντρωση όλων των προηγούμενων επί μέρους δικογραφιών για τη δράση των δικτύων αυτών κι έναν κύκλο νέων μαζικών τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και καταγραφών των κινήσεών τους.

«Ασπρο», «μαύρο» και ναρκωτικά

Στους δικαστικούς φακέλους για τις υποθέσεις των εγκληματικών κυκλωμάτων που διερευνώνται υπάρχουν συνομιλίες ανάμεσα στα μέλη των μαφιών όπου αποκαλούν τις ποσότητες ναρκωτικών με κωδικές ονομασίες όπως «λεπτό», «άσπρο», «μαύρο», «πιάτα», ενώ χρησιμοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές για τις μεταξύ τους επικοινωνίες και με το πελατολόγιό τους.

Ακόμη, στις συνομιλίες τα μέλη του κυκλώματος αναφέρονται σε απόκρυψη μεγάλης ποσότητα ναρκωτικών σε εξωτερικό χώρο την οποία και αποκαλούν ως το «βαρελάκι το κόκκινο με τις ελιές».

Τέλος, εντύπωση έχει προκαλέσει στους επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο με τηλεοπτική συνέντευξη σε περιφερειακό ΜΜΕ ενός από τους ηλικιωμένους «αρχηγούς» των εν λόγω φαμιλιών, ο οποίος επικαλούμενος την… παράδοση της Κρήτης και την αντίσταση στον τουρκικό ζυγό δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παραδώσει τα κρυμμένα όπλα όπως είχε ζητήσει προ μερικών μηνών ο επικεφαλής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.