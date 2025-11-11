Αναφορά Κ. Σπυριδάκη για την αυθαιρεσία στις μεταθέσεις αστυνομικών – Ζητεί αποκατάσταση της νομιμότητας και ενίσχυση των Σχολών Αστυφυλάκων

Η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, κατέθεσε Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με αφορμή την Κοινή Ανακοίνωση – Καταγγελία των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Κρήτης, στην οποία συμμετέχουν οι Ενώσεις των Νομών Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου και η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας.

Η Αναφορά κατατέθηκε ύστερα από τις αντιδράσεις των πέντε Ενώσεων σχετικά με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη, τις οποίες οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν «καταστρατήγηση του Κώδικα Μεταθέσεων και προσβολή της αξιοκρατίας».

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της Αναφοράς, οι συνδικαλιστικές Ενώσεις της Κρήτης καταγγέλλουν ότι: «Η εξαγγελθείσα “ενίσχυση” των υπηρεσιών της Κρήτης πραγματοποιείται εκτός μοριοδότησης και προβλεπόμενων διαδικασιών, αφήνοντας εκατοντάδες μάχιμους αστυνομικούς εγκλωβισμένους για χρόνια στην Αττική, χωρίς προοπτική μετακίνησης.»

Την ίδια στιγμή, καταδικάζουν τις προσλήψεις συνοριοφυλάκων στα αεροδρόμια του νησιού χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση, χωρίς προανακριτικά καθήκοντα και εκτός θεσμοθετημένων διαδικασιών επιλογής, γεγονός που –όπως τονίζουν– υποβαθμίζει το έργο και το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Η Σχολή Αστυφυλάκων απαξιώνεται σταδιακά, καθώς αντί να ενισχύεται και να εκσυγχρονίζεται, αντικαθίσταται από πρόχειρες διαδικασίες επιλογής προσωπικού με σύντομα σεμινάρια και χωρίς βασική επαγγελματική κατάρτιση. Η Κρήτη δεν είναι πειραματόζωο και η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι χώρος πρόχειρων προσλήψεων και πολιτικών εξυπηρετήσεων», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι εκπρόσωποι των αστυνομικών υπογραμμίζουν ότι οι ανάγκες αστυνόμευσης της Κρήτης είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της γεωγραφικής της θέσης, των μεταναστευτικών πιέσεων, της τουριστικής δραστηριότητας και των κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων του νησιού.

Ωστόσο, οι ενισχύσεις προσωπικού πρέπει να γίνονται με νόμιμο, διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο, χωρίς να υπονομεύεται η επαγγελματική επάρκεια και η υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών.

«Μεθοδεύεται η τοποθέτηση προσωπικού εκτός μοριοδότησης και πανελλαδικών εξετάσεων, την ώρα που εκατοντάδες μάχιμοι αστυνομικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι για χρόνια στο “Κράτος των Αθηνών”, μακριά από τις οικογένειές τους και χωρίς καμία ελπίδα μετακίνησης. Αυτή η πολιτική επιλογή δεν είναι “ενίσχυση”, είναι προσβολή προς κάθε αστυνομικό που ιδρώνει τη στολή του και υπερασπίζεται καθημερινά το Σώμα με θυσίες», σημειώνεται στην καταγγελία.

Οι Ενώσεις ζητούν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:

1. Την άμεση ανάκληση κάθε διαδικασίας που παρακάμπτει τον Κώδικα Μεταθέσεων (Π.Δ. 100/2003).

2. Την ουσιαστική ενίσχυση της Κρήτης με αστυνομικούς μέσω νόμιμων και αξιοκρατικών διαδικασιών.

3. Την προστασία και αναβάθμιση των Αστυνομικών Σχολών, που αποτελούν το θεμέλιο της επαγγελματικής επάρκειας και της δημόσιας ασφάλειας.

«Οι αστυνομικοί της Κρήτης μας, έχουν αποδείξει έμπρακτα τον επαγγελματισμό, την αυταπάρνηση και την αίσθηση καθήκοντος με την οποία υπηρετούν την κοινωνία. Δεν αξίζουν πολιτικές αποφάσεις που ακυρώνουν την αξιοκρατία και το φιλότιμό τους.

Η Πολιτεία οφείλει να σέβεται τον θεσμό, να ενισχύει ουσιαστικά τα σώματα ασφαλείας και να προστατεύει τις Αστυνομικές Σχολές, που είναι η ραχοκοκαλιά της εκπαίδευσης και της δημοκρατικής λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας – και όχι να τις κλείνει όπως έκανε με την Σχολή Αστυφυλάκων της Σητείας. Η Κρήτη δεν χρειάζεται επικοινωνιακές κινήσεις, χρειάζεται πραγματική ενίσχυση και θεσμικό σεβασμό.»

Με την εν λόγω Αναφορά, η Βουλευτής καλεί τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να τοποθετηθεί άμεσα επί των καταγγελιών και να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για:

1. Επαναφορά της νομιμότητας στον τρόπο στελέχωσης των υπηρεσιών της Κρήτης.

2. Αποκατάσταση της αξιοκρατίας και της εμπιστοσύνης των αστυνομικών προς το θεσμικό τους πλαίσιο.

3. Ενίσχυση και αναβάθμιση των Σχολών Αστυφυλάκων, ώστε να μην απαξιωθεί ο πυρήνας της επαγγελματικής εκπαίδευσης.