ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης για την εορτή του Πολιούχου του Ηρακλείου Αγίου Μηνά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή την εορτή του Αγίου Μηνά, Πολιούχου του Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ημέρα χαράς και υπερηφάνειας για το Μεγάλο Κάστρο η εορτή του Αγίου Μηνά, του Πολιούχου του Ηρακλείου που είναι ταυτισμένος με την νεότερη ιστορία της πόλης μας.

Αντλώντας δύναμη από τη μακραίωνη θρησκευτική μας παράδοση, με πίστη στις δυνατότητες αυτού του τόπου, μέσα από τη συνεργασία και την ενότητα, αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, υπηρετώντας το κοινό καλό και την πρόοδο της κοινωνίας.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στην 115 Πτέρυγα Μάχης για τη διοργάνωση της αεροπορικής επίδειξης από Αεροσκάφος F-16 «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας. Είμαστε ιδιαίτεροι υπερήφανοι για τους Έλληνες Αεροπόρους και τους ευγνωμονούμε για τις υψηλές υπηρεσίες που προσφέρουν στην Πατρίδα.
Χρόνια Πολλά στο Ηράκλειο! Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους τους Κρητικούς.»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αναφορά Κ. Σπυριδάκη για την αυθαιρεσία στις...

0
Η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, κατέθεσε Αναφορά...

Δήμος Ηρακλείου:Με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο Βασικής...

0
Με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής...

Αναφορά Κ. Σπυριδάκη για την αυθαιρεσία στις...

0
Η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, κατέθεσε Αναφορά...

Δήμος Ηρακλείου:Με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο Βασικής...

0
Με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέου Κόσμου
Επόμενο άρθρο
Αναφορά Κ. Σπυριδάκη για την αυθαιρεσία στις μεταθέσεις αστυνομικών – Ζητεί αποκατάσταση της νομιμότητας και ενίσχυση των Σχολών Αστυφυλάκων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST