Δήμος Ηρακλείου:Με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέου Κόσμου

Με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέου Κόσμου, που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9/11, το δωρεάν σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, που διοργάνωσε στο πλαίσιο της δράσης «Προσφορά στο Συνάνθρωπο», η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών “Οι φίλοι Ιατρικών Θεραπευτικών Εγχύσεων Μέλισσες – Bees”, υπό την επιστημονική εποπτεία του Φυσίατρου Λάζαρου Βακιρτζιάν και το σύλλογο Μυλοποταμιτών Ηρακλείου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Νέου Κόσμου, παρουσία πλήθους πολιτών που συμμετείχαν ενεργά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Μυλοποταμιτών Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε βασικές αλλά κρίσιμες δεξιότητες διάσωσης, όπως:

• Αντιμετώπιση θύματος καρδιακής ανακοπής (ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή)

• Αντιμετώπιση αναίσθητου θύματος (θέση ανάνηψης)

• Αντιμετώπιση πνιγμονής από ξένο σώμα

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρακτικές επιδείξεις και να εφαρμόσουν οι ίδιοι τις τεχνικές πρώτων βοηθειών, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις που μπορούν να σώσουν ζωές.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές και τους εκπαιδευτές για την πολύτιμη συμβολή τους, τον σύλλογο Μυλοποταμιτών Ηρακλείου και ιδιαίτερα την Πρόεδρο του Συλλόγου Ελένη Βιδάκη – Κομνηνού καθώς και όλους τους πολίτες που συμμετείχαν, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα ότι η προσφορά και η αλληλεγγύη αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας μας. Η επιτυχία της δράσης αυτής ενισχύει το δίκτυο εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και θέτει τις βάσεις για τη συνέχιση ανάλογων επιμορφωτικών πρωτοβουλιών στο μέλλον.