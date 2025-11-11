ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέου Κόσμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέου Κόσμου, που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9/11, το δωρεάν σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, που διοργάνωσε στο πλαίσιο της δράσης «Προσφορά στο Συνάνθρωπο», η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών “Οι φίλοι Ιατρικών Θεραπευτικών Εγχύσεων Μέλισσες – Bees”, υπό την επιστημονική εποπτεία του Φυσίατρου Λάζαρου Βακιρτζιάν και το σύλλογο Μυλοποταμιτών Ηρακλείου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Νέου Κόσμου, παρουσία πλήθους πολιτών που συμμετείχαν ενεργά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Μυλοποταμιτών Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε βασικές αλλά κρίσιμες δεξιότητες διάσωσης, όπως:

• Αντιμετώπιση θύματος καρδιακής ανακοπής (ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή)
• Αντιμετώπιση αναίσθητου θύματος (θέση ανάνηψης)
• Αντιμετώπιση πνιγμονής από ξένο σώμα

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρακτικές επιδείξεις και να εφαρμόσουν οι ίδιοι τις τεχνικές πρώτων βοηθειών, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις που μπορούν να σώσουν ζωές.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές και τους εκπαιδευτές για την πολύτιμη συμβολή τους, τον σύλλογο Μυλοποταμιτών Ηρακλείου και ιδιαίτερα την Πρόεδρο του Συλλόγου Ελένη Βιδάκη – Κομνηνού καθώς και όλους τους πολίτες που συμμετείχαν, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα ότι η προσφορά και η αλληλεγγύη αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας μας. Η επιτυχία της δράσης αυτής ενισχύει το δίκτυο εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και θέτει τις βάσεις για τη συνέχιση ανάλογων επιμορφωτικών πρωτοβουλιών στο μέλλον.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αναφορά Κ. Σπυριδάκη για την αυθαιρεσία στις...

0
Η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, κατέθεσε Αναφορά...

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης για την εορτή του...

0
Με αφορμή την εορτή του Αγίου Μηνά, Πολιούχου του...

Αναφορά Κ. Σπυριδάκη για την αυθαιρεσία στις...

0
Η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, κατέθεσε Αναφορά...

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης για την εορτή του...

0
Με αφορμή την εορτή του Αγίου Μηνά, Πολιούχου του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Βορίζια: Διασκορπισμένοι σε φυλακές όλης της χώρας οι επτά συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές»
Επόμενο άρθρο
Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης για την εορτή του Πολιούχου του Ηρακλείου Αγίου Μηνά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST