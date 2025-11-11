Βορίζια: Διασκορπισμένοι σε φυλακές όλης της χώρας οι επτά συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές»

Πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο της οικογένειας Καργάκη προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους – Οι έρευνες συνεχίζονται για την εμπλοκή και άλλων ατόμων

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν και οι επτά συλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου με τους δύο νεκρούς και συγκεκριμένα πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για τους πυροβολισμούς αφού υπάρχουν στοιχεία ότι στο μακελειό εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δυο οικογένειας. Επίσης σε εξέλιξη είναι οι έρευνες και για τη βόμβα.

Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο 43χρνος

Σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου απολογήθηκαν οι δύο τελευταίοι από τους συλληφθέντες που κρίθηκαν και αυτοί προφυλακιστέοι.

Πρόκειται για τα δύο άτομα που φέρεται να φαίνονται σε βίντεο να πυροβολούν από ύψωμα του χωριού. Ο 48χρονος κατηγορούμενος είπε πως «ήμουν στην οικία μου και στον περιβάλλοντα χώρο και μαζί με την οικογένειά μου, προσπαθούσαμε να προστατευθούμε. Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για το τραγικό συμβάν του θανάτου δύο ανθρώπων και σας διαβεβαιώνω ότι δεν είχα όπλο και δεν πυροβόλησα».



Από την πλευρά του ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής και η διαδικασία της απολογίας ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Και οι δύο αναμένεται να οδηγηθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.

«Να παραδώσουν τα όπλα όλοι για να ξεκαθαρίσει το τοπίο»

Χθες Κυριακή 9 Νοεμβρίου απολογήθηκαν και τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν κρατούσαν όπλα και φυσικά δεν πυροβόλησαν.

«Δεν κρατούσα καν όπλο στα χέρια μου. Αντιθέτως κρατούσα στα χέρια μου τη σύζυγό μου, που ήταν λεχώνα 8 ημερών και προσπάθησα να την προφυλάξω», υποστήριξε ο 29χρονος. Η Αλεξάνδρα Σπανάκη, συνήγορος των τριών αδελφών ανέφερε, πως και οι τρεις αρνούνται ότι έφεραν οποιοδήποτε όπλο και ότι πυροβόλησαν.

Υποστήριξαν ότι μετά τη συμπλοκή, αρχικά μετέφεραν τους συγγενείς τους στο νοσοκομείο και έπειτα τράπηκαν σε φυγή, φοβούμενοι τη ζωή τους. Χρειάστηκαν, όπως είπαν, εγγυήσεις από την Αστυνομία για να παραδοθούν.

Ο 27χρονος ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο εξερράγη η βόμβα και αποτέλεσε το έναυσμα του αιματοκυλίσματος, είπε: «Δεν κρατούσα όπλο. Όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, απλά έπεσα κάτω για να προφυλαχτώ». Από την πλευρά του, ο 19χρονος φαντάρος ανέφερε, ότι «δεν ήμουν καν εκεί εκείνη την ώρα, ήμουν σπίτι και κοιμόμουν».

Ο Γιώργος Στιακάκης, συνήγορος υπεράσπισης επίσης των τριών αδελφών τόνισε, ότι «θα πρέπει οπωσδήποτε, για να διασαφηνιστεί κάθε λεπτομέρεια, να παραδοθούν και από τις δύο πλευρές τα όπλα».

Γενικά, από τους δικηγόρους των τριών αδελφών υπάρχει αίτημα και προς την οικογένεια Φραγκιαδάκη, αλλά και προς την οικογένεια Καργάκη, να παραδώσουν τα όπλα, καθώς αυτά θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό, μαζί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Σε φυλακές σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία αδέλφια οδηγήθηκαν σε τρεις διαφορετικές φυλακές, σε Άμφισσα, Ναύπλιο και Αυλώνα. Τα άλλα δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που είχαν τραυματιστεί, ο τέταρτος αδερφός και ο ξάδερφός τους, έχουν προφυλακιστεί από τις προηγούμενες ημέρες στις φυλακές του Κορυδαλλού και της Λάρισας.

Οι απειλές στην αδερφή της 56χρονης

Το πρωί της Δευτέρας (10/11) η αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της, κατήγγειλε ότι δέχτηκε φραστική επίθεση από τη μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που επίσης σκοτώθηκε στο μακελειό.

«Πήγαινα στο σπίτι του γιου μου, να του πάω κάτι πράγματα και αυτή ήρθε με τη σκούπα και το φαράσι και μου φώναζε “που πας μ… β…”, απειλές, φώναζε “μπ…” τα παιδιά μου. Το είπα στην Αστυνομία, το λέω και τώρα. Αν αυτή τη γυναίκα και την κόρη της, τη μεγάλη, δεν τις μαζέψουν, θα μας ρίξουν βόμβα».

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό, το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο στα Βορίζια άνοιξαν ξανά, παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Ωστόσο, στα θρανία επέστρεψαν μόνο οι 25 από τους συνολικά 42 μαθητές του χωριού.

«Χτενίζει» τα χωράφια των δύο οικογενειών για τα όπλα η Αστυνομία

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες των διωκτικών Αρχών σε δύο μέτωπα, στον εντοπισμό του κατασκευαστή και του ανθρώπου που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό.

Ως προς το πρώτο μέτωπο, απαντήσεις αναμένονται να δοθούν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα κινητά τηλέφωνα που εντοπίστηκαν σε κελιά των φυλακών Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενικά πρόσωπα του Φανούρη Καργάκη. Μένει να αποδειχθεί αν κάποιος από τους κρατούμενους έχει εμπλοκή στην κατασκευή της βόμβας.

Ως προς το δεύτερο μέτωπο, αυτό του εντοπισμού των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχει προκύψει, ότι τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη πυροβόλησαν τον Φανούρη Καργάκη με πιστόλι, πολεμικό τυφέκιο και καραμπίνα, ενώ και ο 39χρονος έφερε πιστόλι, κάτι που προκύπτει από τον εντοπισμό στα ρούχα του ενός χαρτόκουτου, το οποίο περιείχε 50 σφαίρες, γεγονός που δείχνει ότι το θύμα πήγε αποφασισμένο στο σημείο της συμπλοκής.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά ακόμη τα όπλα, που θεωρεί ότι είναι κρυμμένα κάπου στην περιοχή. Μάλιστα, η ΕΚΑΜ έσκαβε σήμερα σε χωράφια μελών των δύο οικογενειών, προκειμένου να εντοπίσει τον οπλισμό, εάν αυτός έχει θαφτεί, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.