Αναγόρευση του Michael P. Czech σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Καθηγητής Μοριακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής Chan του Πανεπιστημίου Μασαχουσέτης, ΗΠΑ Michael P. Czech , PhD θα τιμηθεί με τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στις 13:00, στο “Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών” της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, στο Ηράκλειο.

Η τιμητική αυτή διάκριση απονέμεται στον Καθηγητή Michael P. Czech ως αναγνώριση για την συνολική συνεισφορά του στην έρευνα πάνω στους μηχανισμούς των μεταβολικών νοσημάτων όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2 που έθεσαν τις βάσεις για νέες θεραπείες καθώς και για την συνεισφορά του στην μεταπτυχιακή και διδακτορική εκπαίδευση αποφοίτων Ιατρικής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ MICHAEL P. CZECH

Ο Καθηγητής Michael P. Czech κατέχει την Έδρα Ιατρικής Έρευνας στο Πρόγραμμα Isadore and Fannie Foxman, στην Ιατρική Σχολή Chan του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Βιοχημείας από το 1981 έως το 1989 και ιδρυτικός Πρόεδρος του Προγράμματος Μοριακής Ιατρικής από το 1989 έως το 2018. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, το πρόγραμμα Μοριακής Ιατρικής προσέλαβε πάνω από 50 μέλη ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή Chan, μεταξύ των οποίων τους Craig Mello και Victor Ambros, οι οποίοι τιμήθηκαν με το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής το 2006 για την ανακάλυψη της αναστολής μέσω RNA (RNA

interference).

Το εργαστήριο του Καθηγητή Czech εφαρμόζει τεχνολογίες RNAi και CRISPR για τη μελέτη των μηχανισμών διαβίβασης σημάτων της ινσουλίνης, της μεταβολικής ρύθμισης και της αντίστασης στην ινσουλίνη στην παχυσαρκία και τον διαβήτη τύπου 2.

Η ομάδα του μελέτησε με μεγάλη επιτυχία τη σηματοδότηση μέσω των υποδοχέων της ινσουλίνης και των ινσουλινοειδών αυξητικών παραγόντων, και ταυτοποίησε νέους ρυθμιστές του λιπώδους ιστού και του συστηματικού μεταβολισμού.

Το εργαστήριο Czech ανακάλυψε ότι η πρωτεΐνη CIDEC ελέγχει τη δυναμική των λιπιδικών σταγονιδίων και η πρωτεΐνη RIP140 ρυθμίζει τον ενεργειακό μεταβολισμό και την ανοχή στη γλυκόζη. Ως αποτέλεσμα της έρευνάς του εφαρμόστηκαν νέες θεραπευτικές στρατηγικές αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2.

Είναι επίσης συνιδρυτής βιοτεχνολογικών εταιρειών που αναπτύσσουν θεραπευτικά siRNAs για τη θεραπεία μεταβολικών ασθενειών.

Ο Καθηγητής Czech είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας Howard Hughes και έχει τιμηθεί με το μετάλλιο Elliot P. Joslin (1998) καθώς και το μετάλλιο Banting (2000). Εχει λάβει επίσης βραβεία αριστείας (MERIT awards) από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, καθώς και το βραβείο Jacobaeus στο Ούμεά της Σουηδίας το 2009.